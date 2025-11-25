Büntetési kisokos: miért mennyi pont jár?

Hazánkban 2001. január 1-én lépett életbe a közúti közlekedési előéleti pontrendszer, amelynek lényege, hogy a szabálytalan járművezetőket büntetőpontokkal sújtják. 18 pont elérésénél automatikusan bevonják az illetékes hatóságok a vezetői engedélyt, ilyenkor hat hónapra elbúcsúzhatunk a jogosítványunktól. Az előéleti pontok kiszabásával kapcsolatban van egy fontos kritérium, amivel sokan nincsenek tisztában. Csak akkor kap a sofőr büntetőpontot, ha a hatóság egyértelműen azonosította a vétkes sofőrt, így például a VÉDA-kamerák által rögzített szabálytalanságok után, az objektív felelősség alapján kiszabott bírság pontok nélkül marad. Az egyes szabálytalanságokért kapott előéleti pontok három év után automatikusan törlődnek.

Három büntetőpontot kap az az autós, aki lakott területen belül nem övezi be magát

Fotó: Mediaworks

Miért mennyi büntetőpont jár?

A közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény pontosan, tételesen szabályozza, hogy melyik szabálytalanságért mennyi ponttal sújtják a sofőrt. Az olyan kihágásokért, mint például a jobbra tartási kötelezettség be nem tartása vagy a kis mértékű relatív sebességtúllépés, egy pontot szabnak ki, a záróvonalon áthaladásért már kettő jár. Három ponttal gazdagodunk, ha irányjelzés nélkül kanyarodunk vagy ha kézben tartott telefon használaton kapnak minket, de például ha autópályán vagy autóúton biztonsági öv nélküli vezetünk, akkor öt pontot kapunk. Amennyiben zebrán nem adjuk meg az elsőbbséget a gyalogosnak, akkor már hat pontot gyűjthetünk be, de még ennél is több, nyolc pont jár a vasúti átjárón áthaladás szabályainak megsértésért vagy a nagy klasszikusért, a piros lámpán való áthaladásért. Az egy kihágásért maximálisan kiszabható pontszám azonban 11. Ezt akkor kaphatja meg a vétkes autós, ha például járművezetés tiltott átengedésén vagy cserbenhagyáson érik. Nem árt tisztában lennünk ezekkel ugyanis, egy viszonylag friss, nemzetközi tanulmány szerint mi magyarok vagyunk a világ hatodik leggyorsabban hajtó nemzete.