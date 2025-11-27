Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Putyin megszólalt az ukrajnai békéről – hihetetlen, amit mondott

Megdöbbentő!

Michael Schumacher családja súlyos döntést hozott a legendás pilótával kapcsolatban

jogosítvány

Fontos tudni: így csökkenthető a büntetőpontok száma!

43 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amennyiben az előéleti pontjaink száma elérte vagy meghaladta a 18-at, az illetékes kormányhivatal bevonja a vezetői engedélyünket. Ám van törvényes lehetőség arra, hogy csökkentsük a büntetőpontok számát.
Link másolása
Vágólapra másolva!
jogosítványvezetői engedélybüntetőpont

Abban az esetben, ha egy járművezető büntetőpontjai elérik a 13-at, a hatóságok automatikusan értesítik a sofőrt arról, hogy lehetőség van a pontok csökkentését eredményező önkéntes utánképzésre a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont programjában. Ennek során közlekedési ismeretekből és vezetéselméletből, valamint vezetési próbából is álló képzésen kell részt venni - az elméleti és gyakorlati program összesen 12 órát vesz igénybe. 

A büntetőpontok száma utánképzéssel csökkenthető Fotó: police.hu
A büntetőpontok száma utánképzéssel csökkenthető 
Fotó: police.hu

Ennyivel csökkenthetjük a büntetőpontokat

Az önkéntes utánképzés elvégzéséről szóló igazolást a Vizsgaközpont három munkanapon belül, elektronikus úton küldi meg a Nyilvántartó részére. Érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a jogszabály szerint 13 pontig 9 pontot, 14-17 pont között 6 pontot lehet ezen a módon levonni, illetve nem mellékes az sem, hogy a pontokat egy éven belül egyszer lehet csak önkéntes utánképzésen való részvétellel csökkenteni. Sőt, ha egyszer elvették a jogosítványunkat, akkor mindenképp részt kell venni utánképzésen, ahhoz hogy visszakapjuk. A képzést még az eltiltás ideje alatt elvégezhetjük, tehát nem kell kivárni a tényleges eltiltás lejártát. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!