Sorra gyűrte maga alá az autókat a fék nélküli busz, sikítottak az utasok – videó

Legalább 13-an megsérültek egy súlyos balesetben Brazíliában. A hivatalos tájékoztatás szerint fékhiba miatt szabadult el egy busz.
Utasokkal tömött busz szabadult el Sao Paulóban, a hatóságok hivatalos tájékoztatása szerint a fék hibásodott meg. A felvételeket elnézve kicsit furcsa a magyarázat, inkább úgy tűnik, mintha a gázpedál ragadt volna be: hiába ütközött neki több autónak is, a busz nem lassult le.
Legalább 13-an sérültek meg a balesetben, közülük ketten súlyosan. A busz legalább 15 autót és két motorost tarolt le, a jármű végül egy kapunak ütközve állt meg. Az ügyben nyomozás indult, a buszt műszaki szakértők vizsgálják majd át.
Videón az elszabadult busz:
