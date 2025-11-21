Sorra gyűrte maga alá az autókat a fék nélküli busz, sikítottak az utasok – videó

Utasokkal tömött busz szabadult el Sao Paulóban, a hatóságok hivatalos tájékoztatása szerint a fék hibásodott meg. A felvételeket elnézve kicsit furcsa a magyarázat, inkább úgy tűnik, mintha a gázpedál ragadt volna be: hiába ütközött neki több autónak is, a busz nem lassult le.

Legalább 13-an sérültek meg a balesetben, közülük ketten súlyosan. A busz legalább 15 autót és két motorost tarolt le, a jármű végül egy kapunak ütközve állt meg. Az ügyben nyomozás indult, a buszt műszaki szakértők vizsgálják majd át.

Videón az elszabadult busz: