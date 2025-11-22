Vezettük a Szegeden készülő BYD Atto 2-est

A BYD aktuális kínálatán belül az Atto 2-es kompakt szabadidő-autó a leginkább az európai igényekre szabott konstrukció. Nem csak a kezelhető méretű karosszéria és a tágas belső tér miatt lehet ezt kijelenti, de a formavilág ennél már annyival eltávolodott a szigorúan ázsiai megjelenéstől, hogy minis/mercédeszes vonások is felfedezhetőek rajta. Ráadásul ami megmaradt a távol-keleti stílusból, az nekünk magyaroknak a Suzuki révén már ismerős vonalakat jelent. Annyira az európai piacra céloznak az autóval, hogy alig másfél évvel a bemutató után máris frissítették a típust. Kínában 2024 márciusában indult az arrafelé Yuan Up néven árult típus gyártása, 2025 tavaszán érkeztek meg az első példányok Európába, ahol máris kifutó modellnek számít az eddigi alap villanyautó – már csak raktárról választható, 2 millió Ft-os kedvezménnyel.
Hazai gyártásból kerül az európai kereskedésekbe a megújult BYD Atto 2
A 2026-os első negyedévben lesz a nagy visszatérés, amikor a szegedi gyárban felfut a termelés, és megkezdik az autók kiszállítását az európai piacokra – addig Kínából hoznak egy adag nagy akkumulátoros villanyautót. Nem csak a helyi gyártás jelenti a változást, de bizony fontos pontokon változtattak a konstrukción az európai vásárlók visszajelzései alapján. Új ülések kerültek előre, amelyeknek állítható a fejtámlája, a hátsó sorban három fejtámla van, így már mind az 5 ülőhelyen teljes a passzív biztonsági rendszerek sora. Korábban az első ülések között volt az irányválasztó kapcsoló, aminek a funkcióját a jobb oldali bajuszkapcsoló vette át, ez nagyban megkönnyíti a használatot például szűk helyen manőverezésnél – ilyenkor a körkamera-rendszer előnyös hatásait is lehet élvezni. Végül, de nem utolsósorban immár natív Google-alkalmazásokat futtat a továbbra is forgatható kijelzővel rendelkező fejegység, ami nagyban megkönnyíti például az importált navigáció használatát. Három felszereltségi szint lesz a kínálatban, összesen öt karosszériaszín, négy hajtás, ezekből lehet összeállítani a kívánt változatot.
Magyarországi utakon próbáltuk a BYD Atto 2-es alap akkumulátorral szerelt villanyautó változatát, amelynek nagyon kényelmes a futómű-hangolása, igaz, gyorsan vett kanyarokban erősen dülöngél a felépítmény. Ehhez képest a Spanyolországban próbált nagy akkumulátorral szerelt villanyautó határozottabb felfüggesztést kapott – azt nem sikerült kideríteni, hogy ez az extra tömegnek köszönhető-e, netán a villámgyors frissítés eredményeként hangolták át a futóművet. A lényeg, hogy a 64,8 kWh kapacitású akkumulátorral már 430 km a szabványos hatótávolság, a fedélzeti töltő 11 kW-os, villámtöltésre 155 kW-tal van lehetőség – megfelelő oszlopon 25 perc alatt megvan a 10-80%-os töltés. A fedélzeti töltő egyébként már kétirányú, a gyári adapterrel 3,3 kW teljesítménnyel áramforrásként is használható az Atto 2.
De azokra is gondolt a BYD, akik még nem akarnak-nem tudnak teljesen lemondani a belső égésű motor előnyeiről, a DM-i plug-in hibrid hajtás már szegedi gyártásból kerül majd az európai utakra, ebből – az általunk próbált példányok kivételével – nem lesz Kínából importált változat. Ahogy a villanyautónál is, úgy itt is kétféle akkumulátor közül lehet választani, alapszinten 7,8 kWh kapacitású a telep, 40 km az elektromos hatótávolság és 166 LE a rendszerteljesítmény, alternatívaként 18 kWh-s telepet kínálnak 90 km-es elektromos hatótávval és 212 lóerős produktummal. Utóbbit vezettük Barcelona környékén, és még a villanyautónál is határozottabb futómű-hangolást tapasztaltunk – ami azért még mindig kényelmes tűnt a tükörsima utakon. Pár kilométeres lejtős szakaszon 5%-kal növeltük az akkumulátor töltöttségét fékenergia-visszatermeléssel, tehát konnektor-keresés nélkül is lehet majd számítani az elektromos segítségre, amire szükség is van.
Itt a legmagasabb a rendszerteljesítmény, az 1,5-ös benzines 98 lóerős, a hajtómotor 197 lóerős, együttes produktumuk eléri a 212 lóerőt – látszik a számokból, hogy a munka nagy részét a villanymotor végzi, de azért vannak olyan pillanatok és üzemállapotok, amikor közvetlenül hajtja a kerekeket a belső égésű erőforrás. A szívó benzines csendesen és vibrációmentesen üzemel, ha szükség van rá, nagyon kell fülelni ahhoz, hogy érzékeljük a működését. Érdekes különbséget vettünk észre az elektromos és plug-in modell között: előbbinél még a járókelők beszélgetése is behallatszik az utastérbe, utóbbinál a benzinmotor zajára számítva más frekvencia-tartományokat is kiszűrnek, így abba már nem szűrődik be a járókelők csevegése. A szabványos átlagfogyasztás (az akkumulátor-töltöttség szinten tartásával) 5,1 l/100 km, így a már említett elektromos 90 km-t beleszámolva a teljes hatótávolság eléri az 1000 km-t. A nagyobb akkumulátorral szerelt DM-i akkumulátora 3,3 kW-tal tölthető és kétirányú a fedélzeti töltő (itt is használható a 3,3 kW-os adapter), a kis akkumulátor csak konnektorról tölthető.
Vételárak tekintetében az aktuális helyzetet ismerjük, ahol van még raktáron az alap akkumulátorral szerelt frissítés előtti villanyautó 2 millió Ft-os kedvezménnyel 10 690 000 illetve 11 220 000 Ft-os áron, és elérhető már a nagyobb akkumulátoros villanyautó 1 millió Ft-os kedvezménnyel 13 890 000 Ft-ért. A BYD Atto 2 DM-i plug-in hibrid modellek magyar árát a forgalmazás megindulása előtt árulják el, de a spanyol árakat már ismerjük. A kis akkumulátoros indulóára 28 200 euró (átszámolva 10,75 millió Ft), a nagyobb akkumulátorosért legalább 31 200 eurót (átszámolva 12 millió Ft) kell fizetni. Ezeket az összegeket nem lehet közvetlenül átváltani forintra, de irányadóak lehetnek a hazai árakhoz, viszonyításként a nagy akkumulátoros villanyautóért 37 500 eurót (átszámolva 14,4 millió Ft) kell fizetni a spanyoloknál. Az általános garancia nagyvonalú, 6 év/150 000 km, az akkumulátorral 8 év/250 000 km (minimum 70%-os kapacitás) garanciát vállalnak. Európában 2026-ban duplázni akarják a BYD márkakereskedések számát, Magyarországon ha ekkorát nem is, de jelentős bővülést tervez a gyár.