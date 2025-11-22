Vezettük a Szegeden készülő BYD Atto 2-est

Immár bajuszkapcsoló az előválasztó-kar, a fejegység Google-alkalmazásokat is futtat

Magyarországi utakon próbáltuk a BYD Atto 2-es alap akkumulátorral szerelt villanyautó változatát, amelynek nagyon kényelmes a futómű-hangolása, igaz, gyorsan vett kanyarokban erősen dülöngél a felépítmény. Ehhez képest a Spanyolországban próbált nagy akkumulátorral szerelt villanyautó határozottabb felfüggesztést kapott – azt nem sikerült kideríteni, hogy ez az extra tömegnek köszönhető-e, netán a villámgyors frissítés eredményeként hangolták át a futóművet. A lényeg, hogy a 64,8 kWh kapacitású akkumulátorral már 430 km a szabványos hatótávolság, a fedélzeti töltő 11 kW-os, villámtöltésre 155 kW-tal van lehetőség – megfelelő oszlopon 25 perc alatt megvan a 10-80%-os töltés. A fedélzeti töltő egyébként már kétirányú, a gyári adapterrel 3,3 kW teljesítménnyel áramforrásként is használható az Atto 2.

Azon a téren nem tapasztaltunk javulást a felfrissített BYD Atto 2 modelleknél, hogy a vezetőtámogató rendszer sokszor szükségtelenül figyelmezteti a sofőrt

De azokra is gondolt a BYD, akik még nem akarnak-nem tudnak teljesen lemondani a belső égésű motor előnyeiről, a DM-i plug-in hibrid hajtás már szegedi gyártásból kerül majd az európai utakra, ebből – az általunk próbált példányok kivételével – nem lesz Kínából importált változat. Ahogy a villanyautónál is, úgy itt is kétféle akkumulátor közül lehet választani, alapszinten 7,8 kWh kapacitású a telep, 40 km az elektromos hatótávolság és 166 LE a rendszerteljesítmény, alternatívaként 18 kWh-s telepet kínálnak 90 km-es elektromos hatótávval és 212 lóerős produktummal. Utóbbit vezettük Barcelona környékén, és még a villanyautónál is határozottabb futómű-hangolást tapasztaltunk – ami azért még mindig kényelmes tűnt a tükörsima utakon. Pár kilométeres lejtős szakaszon 5%-kal növeltük az akkumulátor töltöttségét fékenergia-visszatermeléssel, tehát konnektor-keresés nélkül is lehet majd számítani az elektromos segítségre, amire szükség is van.

5 literrel nagyobb az akkumulátoros-elektromos változat csomagtartója - a padló alatti fiókban van az eltérés

Itt a legmagasabb a rendszerteljesítmény, az 1,5-ös benzines 98 lóerős, a hajtómotor 197 lóerős, együttes produktumuk eléri a 212 lóerőt – látszik a számokból, hogy a munka nagy részét a villanymotor végzi, de azért vannak olyan pillanatok és üzemállapotok, amikor közvetlenül hajtja a kerekeket a belső égésű erőforrás. A szívó benzines csendesen és vibrációmentesen üzemel, ha szükség van rá, nagyon kell fülelni ahhoz, hogy érzékeljük a működését. Érdekes különbséget vettünk észre az elektromos és plug-in modell között: előbbinél még a járókelők beszélgetése is behallatszik az utastérbe, utóbbinál a benzinmotor zajára számítva más frekvencia-tartományokat is kiszűrnek, így abba már nem szűrődik be a járókelők csevegése. A szabványos átlagfogyasztás (az akkumulátor-töltöttség szinten tartásával) 5,1 l/100 km, így a már említett elektromos 90 km-t beleszámolva a teljes hatótávolság eléri az 1000 km-t. A nagyobb akkumulátorral szerelt DM-i akkumulátora 3,3 kW-tal tölthető és kétirányú a fedélzeti töltő (itt is használható a 3,3 kW-os adapter), a kis akkumulátor csak konnektorról tölthető.