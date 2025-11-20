Ezekkel a típusokkal indít a Szegeden épülő BYD autógyár

Stella Li, a BYD alelnöke, egyben a cég európai ügyekért felelős vezetője végre hivatalosan is megerősítette, milyen autókat gyártanak Szegeden. Első körben a Dolphin Surf (elektromos) és az Atto 2 (elektromos és plug-in) lesznek a palettán, ezekhez még két másik modell csatlakozik később az évi 300 000 autós kapacitású üzemben – a megfelelő időben árulják el, melyek lesznek ezek.

Fotó: Autó-Motor

2026 második negyedévében indul a BYD gyárban a sorozatgyártás

Amíg a villanymotoros kisautónál nincs változás, az Atto 2-s kompakt SUV a jelenlegihez képest frissített formában kerül gyártásba hazánkban. Ennek oka, hogy az európai ügyfelek visszajelzései alapján új első üléseket készítettek állítható fejtámlával, a fejegység pedig már natív Google-alkalmazásokat futtat. A frissített villanyautót pár hónapig még Kínából importálják Európába, a plug-in hibrid változatot már Szegedről szállítják majd az európai kereskedésekbe.

Fotó: Autó-Motor

Szegeden még az idén beüzemelik a gyártósort, a próbagyártás 2026 elején indul, és 2026 második negyedévében indul a sorozatgyártás. Viszonylag lassú lesz a termelés felfutása, mert a kínai gyakorlattal ellentétben Magyarországon külső beszállítóktól származó alkatrészeket is használnak, és időbe telik, amíg azokat beillesztik a termelésbe. Kínában saját alkatrészeit használja a BYD az autóiban, ott a beépítésre kerülő elemek minden porcikáját ismerik a nyersanyagtól a késztermékig, a beszállítótól vásárolt alkatrészeknél nem ennyire biztosak a minőséggel kapcsolatban.