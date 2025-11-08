A BYD rárúgja az ajtót a kei-kategóriára

A japán autópiac mintegy 40%-át adják a különféle kedvezményekkel segített kei-autók. Aktuálisan legfeljebb 3,4 méter hosszú, 1,48 méter és maximum 64 lóerős járművek vásárlóinak nem kell igazolni a saját parkolóhely meglétét, kevesebb adót fizetnek, satöbbi. Az évek során a japán gyártók rengeteg speciális modellt kínáltak ebben az osztályban, például a Suzuki Jimny alapkivitele is ide tartozik. Külföldi autógyártó eddig hivatalosan nem lépett piacra ebben a szegmensben (az első Smart alapján a japán Yanase cég készített kei-autót keskenyebb nyomtávval, de az új futóműalkatrészek miatt nagyon drága volt az utólag átépített ForTwo, a Smart K-t nagyon kis darabszámban értékesítették), úgyhogy az elsőség a BYD-t illeti, amely a Racco nevű autójával próbál szerencsét a japán cégek hazai pályáján.

Ott száll harcba a BYD a japán gyártókkal, ahol eddig nem kellett külföldi konkurenciától tartani: az államilag támogatott kei-kategóriában

Fotó: BYD

Mindenben másolja a japán konkurenciát a BYD mini egyterűje

A BYD csak 2023-ban lépett be a személyautó-piacra Japánban, de az elektromos buszaival már 2015 óta jelen van a szigetországban, utóbbi járművekkel kedvezőek a tapasztalatok, tehát minőség tekintetében nem éri kritika a kínai céget. Kérdés, hogyan viszonyul majd a Rocco nevű egyterű a konkurenciához? A BYD egyelőre csak külső képeket közölt az új modelljéről, a Japan Mobility show kiállításon be lehetett nézni a kiállított prototípus belsejébe: ott lesz középen a forgatható képernyő, a kormány mögött van egy külön műszeregység, az első ülések egymáshoz érnek (de külön állíthatóak), így akár üléspadként is működnek.

A hátsó sorba mindkét oldalon tolóajtókon keresztül lehet bejutni, ami nagyban megkönnyíti szűk helyen a ki- és beszállást, kettős A oszlopot használnak, a töltő-csatlakozót a bal első sárvédőn helyezték el. A technikai részletekről korábban annyit árultak el, hogy 180 km-es hatótávolságot céloztak meg, de nem tudjuk, hogy ezt mekkora kapacitású akkumulátorral tudja a BYD Racco. A kínaiak a tervek szerint 2026 nyarán kezdik el fogadni a megrendeléseket a kei-autójukra, amely 2026 őszén kerül majd a fogyasztókhoz, a vételárat is később fogják elárulni.

