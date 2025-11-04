Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Meghalt Dick Cheney

Durva

T. Danny drogügye sokkal durvább, mint azt korábban sejteni lehetett

Citroen

35 év után támadhat fel ez az ikonikus típus!

49 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem hagyják elveszni az ikont! Lehetséges, hogy visszatér a Citroen Kacsa!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Citroenlegenda2CVvisszatérautós hír

A nemzetközi autós szaksajtóban egy ideje már pletykálnak arról, hogy a Citroen nagy dobásra készül, és hamarosan visszatérhet a 2CV, vagyis a Kacsa, méghozzá modern kori újraértelmezésben. A lépés nemcsak azért logikus, mert ezzel a Citroen befoltozná a C3-as kisautó és az Ami mikroautó közötti űrt, hanem azért is, mert a Renault nemrég megjelent retró modelljei (R4, R5) komoly sikernek ígérkeznek. 

A Citroen 2CV egész Európát mobilizálta. Várjuk az utódot! Fotó: Autowp.ru
A Citroen 2CV egész Európát mobilizálta. Várjuk az utódot! 
Fotó: Autowp.ru

A Citroen, amely mindent megváltoztatott

A francia cég 77 éve, 1948 októberében rántotta le a leplet a 2CV-ról, amely ugyan meghökkentő volt, kedvező ára miatt sokaknak a belépőt jelentette az autózás világába. Nemcsak a nagyvárosokban, hanem a vidéki Franciaországban is gyorsan elterjedt, egyszerű felépítése és könnyű szerelhetősége igazi sikermodellé tette. Olyannyira, hogy az ötvenes évek elejére az éves gyártásmennyiség elérte a 20 ezres darabszámot, ami akkor hihetetlen teljesítmények számított. Bár az évtizedek alatt folyamatosan modernizálták (átalakított karosszéria, nagyobb motorok), az 1990-ben legyártott utolsó példány is őrizte az ősmodell szellemiségét. Ahogyan Xavier Chardon, a Citroen vezérigazgatója mondta, a 2CV a francia kultúra szerves része, így hamarosan eljön az ideje annak, hogy a Kacsa ismét napirendre kerüljön! Arra azonban nagy összegben mernénk fogadni, hogy az újdonság az akkumulátoros-elektromos modellek táborát fogja gyarapítani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!