35 év után támadhat fel ez az ikonikus típus!

A nemzetközi autós szaksajtóban egy ideje már pletykálnak arról, hogy a Citroen nagy dobásra készül, és hamarosan visszatérhet a 2CV, vagyis a Kacsa, méghozzá modern kori újraértelmezésben. A lépés nemcsak azért logikus, mert ezzel a Citroen befoltozná a C3-as kisautó és az Ami mikroautó közötti űrt, hanem azért is, mert a Renault nemrég megjelent retró modelljei (R4, R5) komoly sikernek ígérkeznek.

A Citroen 2CV egész Európát mobilizálta. Várjuk az utódot!

Fotó: Autowp.ru

A Citroen, amely mindent megváltoztatott

A francia cég 77 éve, 1948 októberében rántotta le a leplet a 2CV-ról, amely ugyan meghökkentő volt, kedvező ára miatt sokaknak a belépőt jelentette az autózás világába. Nemcsak a nagyvárosokban, hanem a vidéki Franciaországban is gyorsan elterjedt, egyszerű felépítése és könnyű szerelhetősége igazi sikermodellé tette. Olyannyira, hogy az ötvenes évek elejére az éves gyártásmennyiség elérte a 20 ezres darabszámot, ami akkor hihetetlen teljesítmények számított. Bár az évtizedek alatt folyamatosan modernizálták (átalakított karosszéria, nagyobb motorok), az 1990-ben legyártott utolsó példány is őrizte az ősmodell szellemiségét. Ahogyan Xavier Chardon, a Citroen vezérigazgatója mondta, a 2CV a francia kultúra szerves része, így hamarosan eljön az ideje annak, hogy a Kacsa ismét napirendre kerüljön! Arra azonban nagy összegben mernénk fogadni, hogy az újdonság az akkumulátoros-elektromos modellek táborát fogja gyarapítani.