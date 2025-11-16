Dobjon el mindent! Ezen a két idiótán röhög az internet!

Az ember nem hisz a szemének, többször is meg kell nézni az alábbi videót, hogy kiderüljön, mekkora balek ez a két fickó! Adott a szituáció, vízzel teli útszakasz, amin úgy akart átkelni a robogós, hogy a lábát feltette a masina fejidomára. Egy valamire nem számított, nevezetesen a szemből érkező agytröszt közreműködésére.

Erre nincsenek szavak!

A vízbe érkezve így már nem a problémamentes átkelés, hanem a gondok minimalizálása lebegett a szeme előtt. Jött ugyanis a sorstárs, akivel telibe trafálták egymást, van itt csörömpölés, kézenállás, de még talán úszástempó is. Ne szomorkodjon, akad itt még pár balek, akik segítségével jókat röhögtetünk!