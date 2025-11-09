Brutális szörnyeteg — ilyen gyorsulást még biztosan nem láttál!

Eredetileg soros hathengeres biturbóval vagy akkumulátoros-elektromos hajtással készítették a Dodge Charger aktuális generációját. A Stellantis élén bekövetkezett váltást követően reneszánszát éli a V8-as motor, amelyet fizikai korlátok miatt nem tudnak gyorsan berakni a motortérbe – a tűzfalat kellene módosítani, ami miatt viszont az összes töréstesztet újra kéne végezni, ami pénz- és időigényes folyamat. Addig is itt a V8-as motorral szerelt Dodge Charger gyorsulási versenyautó, amely azonban nem alkalmas közúti használatra, és mivel nincs alvázszáma, utólag se lehet átalakítani ahhoz.

Fékezőernyő segít megzabolázni a Dodge Charger gyorsulási versenyautó száguldását

Fotó: Stellantis / Dodge

50 példányt készítenek a Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak by Direct Connectionből

Legutóbb 2021-ben készítettek gyári gyorsulási versenyautót, ahhoz képest a statikus és a forgó tömeget is csökkentették. Karbon borítóelemek használatával 45 kg-mal csökkentették a karosszéria súlyát, alumínium dugattyúk, kovácsolt hajtórudak és alumínium kardántengely javítja a forgattyús mechanizmus reakcióidejét. A 354 köbinches, azaz 5,8 literes HEMI V8-asra kompresszort is szerelnek, a teljesítmény nem ismert, de az igen, hogy a negyedmérföldes távon 9 másodperc alatti időre képes megfelelő reakciókészséggel bíró sofőrrel.

Fotó: Stellantis / Dodge

Mivel viszonylag rövid távon, de annál intenzívebben halad a Dodge Charger Hustle Stuff Drag Pak by Direct Connection gyorsulási versenyautó, a váltó egy háromfokozatú automata, hátra merev tengelyt szerelnek az utcai autó független felfüggesztése helyett. A vételár nettó 234,995 dollár, ezért a pénzért 18 fényezés közül lehet választani – az utcai paletta mellett a hatvanas-hetvenes évekből származó legendás színek is vannak –, a háromféle matrica-dekorért felárat kell fizetni. Mindössze 50 darabot épít a Riley Technologies műhely a V8-as Chargerből, amelynek első éles bevetése 2026. március 5-8-án lesz a Gainesville-ben megrendezésre kerülő NHRA Gatornationals versenyen.

