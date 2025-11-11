Ezeket a KRESZ szabályokat mindenképpen ismernie kell

Az aktuális KRESZ nem ismeri az elektromos roller fogalmát, ezért sok használó úgy van vele, hogy rá nem is vonatkoznak szabályok. Azonban a közúti közlekedést szabályozó jogszabályok között vannak olyan általános érvényű előírások, amelyek igenis keretek közé szorítják ezen gépi erővel hajtott járműveket. A gondot az jelenti, hogy sokan a KRESZ ismerte nélkül vezetnek e-rollereket, és nincsenek tisztában a szabályokkal.

Vannak a KRESZ-ben olyan általános előírások, amelyeket az e-rollerek vezetőinek is be kell tartania

Fotó: Audi

A szabály nem ismerete nem mentesíti az e-roller vezetőket a büntetés alól

Például az alkoholos befolyásoltságot csak kerékpárt vezetők számára engedi meg a jogszabály, tehát nem lehet ittasan elektromos rollerral közlekedni közterületen. A járművek sebességét meghatározó 26. paragrafus első bekezdésének g. alpontja szerint „olyan járművel, amelynek kerekei fúvott gumiabronccsal felszerelve nincsenek” legfeljebb 20 km/órás sebességgel lehet haladni – vannak olyan jellemzően olcsóbb e-rollerek, amelyek tömör gumival rendelkeznek, azokra ez az előírás vonatkozik. A KRESZ haladási irányra vonatkozó előírásait is be kell tartani az e-rollerekkel, egyirányú utcában például nem kell szembe forgalomra számítania a járművezetőknek, kivételt csak az olyan utcák képeznek, ahol tábla teszi lehetővé a kerékpárok számára a forgalommal szemben haladást, illetve lakó-pihenő övezetben. Gyalogátkelőhelyen csak a gyalogosnak van elsőbbsége, nincs elsőbbsége az e-rolleresnek – csak ha megáll a zebra előtt és áttolja járművét.