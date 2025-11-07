Hírlevél

Megáll az elektromos autók értékcsökkenése?

Megáll az elektromos autók értékcsökkenése?

Az októberi adatok alapján a használtautó-piacon meghirdetett járművek fiatalabbak és kevesebbet futottak. Érdekes, hogy az elektromos autóknál is megtört a korábbi trend, és nőtt az átlagáruk.
Sok vásárlót az tartott vissza elektromos autó vásárlásától, hogy az értékvesztésük sokkal nagyobb az átlagosnál, azonban most megállt a használt piacon az árcsökkenésük. A Használtautó.hu-tól származó információk alapján 2025 októberében a villanyautók átlagára 10,44 millió forintról 10,91 millió forintra nőtt (+4,5%) 2024 azonos időszakához viszonyítva. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a piacon egyre több nagy hatótávolságú akkumulátoros-elektromos típus jelent meg. 

Októberben nőtt a használt piacon hirdetett elektromos autók átlagára Fotó: Hertz
Nem csak az elektromos autók ára emelkedett

A 2025. októberi adatok alapján minden hajtáslánc átlagára emelkedett. A hibridek továbbra is a legdrágább kategóriát képviselik 10,99 millió forintos átlagárral, míg a benzines autók 4,48 millió (+11,5%), a dízelek pedig 4,94 millió forintos (+7,5%) átlagáron szerepeltek a kínálatban. Érdekesség, hogy októberben 7,7%-kal kevesebben kerestek használt autót a hirdetési oldalon, mint egy évvel korábban, miközben a kínálat tovább bővült. Az aktív hirdetések száma megközelítette a 100 ezer darabot (99 633 db), miközben a feladott új hirdetések száma 1,7%-kal nőtt 2024 októberéhez képest. Érdemes külön kiemelni, hogy az elektromos autók hirdetésszáma 38%-kal emelkedett, a hibrideké pedig 15%-kal. Az autók átlagéletkora 12,94 évről 12,52 évre, az átlagos futásteljesítmény pedig 181 ezerről 174 ezer kilométerre csökkent. A legnépszerűbb modellek listáját továbbra is az Opel Astra, a Volkswagen Golf és a Suzuki Swift vezeti.

 

