Elfogadta a közgyűlés! Brutális bírságot is kiszabhatnak az elektromos rolleresekre

Egyre több az elektromos rolleres incidens, drasztikusan emelkednek a számok a baleseti statisztikákban. Nem véletlen, hogy az új KRESZ-ben kiemelt figyelmet fordítanak a kategória szabályozására - többek között bukósisak használatát is előírják bizonyos rollerekre. Most azonban drasztikus változás jön a büntetések szempontjából.

Egyre nagyobb figyelem hárul az elektromos rolleresekre. Akár 200 ezer forintos bírság is kiszabhatnak bizonyos kihágásokért

Fotó: Mediaworks

Büntetést is kaphatnak az elektromos rolleresek

Januártól Szeged városában pénzbírsággal sújthatják azokat, akik gyalogosok számára kijelölt területen közlekednek elektromos rollerükkel - írta meg az MTI.

A szabályzás emellett azt is kimondja, hogy azokat is büntetni lehet, akik zöldterületen, illetve másokat veszélyeztetve parkolják le járművüket.

A szegedi közgyűlés határozata értelmében tilos lesz elektromos rollerekkel közlekedni a gyalogutakon, gyalogos övezetekben, valamint a gyalog- és kerékpárút gyalogosoknak fenntartott részén. Közigazgatási bírsággal sújthatják azokat is, akik a biztonságos közlekedést akadályozó módon - például a vakok- és gyengénlátók közlekedését segítő sávokban - hagyják járművüket. Binszki József várospolitikai alpolgármester elmondta, az első időszakban csak figyelmeztetni fogják a szabálytalankodókat, csak amennyiben ez nem vezet eredményre, szabják ki a legfeljebb 200 ezer forintos bírságot.