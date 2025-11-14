Súlyos sérülések, halálesetek – riasztó statisztikát közölt a KSH az e-rollerekről

A közúti balesetekben meghaltak száma 1990-től kisebb-nagyobb kilengésektől eltekintve fokozatosan csökken hazánkban. Vagyis általánosságban véve a közlekedésbiztonság terén kedvező irány tapasztalható, főleg ha figyelembe vesszük, hogy manapság mennyivel több jármű van az utakon, mint 30-35 éve. Csakhogy pár éve az elektromos rollerek térnyerésével egy probléma is megjelent is a közutakon. Nap mint nap hallhatunk elektromos rolleres balesetekről, a trendek pedig nem sok örömre adhatnak okot. A becslések szerint 100 ezerre tehető az ilyen eszközök száma Magyarországon, ez a szám pedig fokozatosan nő.

Elektromos roller fekszik az úton Dombóváron 2025. júliusában. Két fiatal sérült meg a balesetben, egyiküket életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba

Fotó: police.hu

Egyre több az elektromos rolleres által okozott baleset

A KSH baleseti statisztikáiban 2024 volt az első év, amikor megjelent az elektromos rollerekkel okozott esetek száma. Tavaly egész évben 367 balesetet regisztráltak, amiből 141 eset következménye súlyos sérülés volt, illetve - sajnálatos módon - 3 fő életét vesztette. Az idei év azonban ennél is kedvezőtlenebb képet fest: augusztus végig már 436 esetben okozott elektromos rolleres balesetet, ami mutatja, hogy valamit kezdeni kell ezzel a járműkategóriával. Csak idén augusztusban 97 esetet regisztráltak, ami nem hangzik jól annak fényében, hogy ez a szám 2024 augusztusában mindössze 45 volt. A téma azért is érzékenyen érinthet sokakat, mert rengeteg gyermek (főleg a tinédzser korosztály) használ ilyen rollert. A Bethesda Gyermekkórházban idén március és szeptember között 202 gyermeket kellett ellátni elektromos rollerrel összefüggő baleset miatt. A legtöbb roller okozta sérülés júliusban történt, volt olyan ügyelet, amikor 5-6 fiatal is érkezett emiatt. A sérülések legtöbbször a felső végtagokat érintik, de minden ötödik esetben fejsérülés történt, ami a sisakhasználat hiányára utal - hívta fel rá a figyelmet Dr. Halász Gergely, a Gyermeksürgősségi Osztály főorvosa. Nem véletlen, hogy az új KRESZ megalkotásánál kiemelten foglalkoznak az elektromos rollerekkel kapcsolatos szabályokkal…