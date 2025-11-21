Szenzáció: utántöltés nélkül ment Debrecenből Münchenbe egy BMW iX3-as!

A 805 km-es szabványos hatótávolságnál jóval messzebb tud menni az iX3. A Debrecenben gyártott BMW meg sem állt Münchenig.
Azért vágynak nagy hatótávolságú villanyautóra az emberek, mert a töltés még azokon a helyeken is problémás tud lenni, ahol létezik érdemi villámtöltő-hálózat. A Debrecenben készülő BMW iX3-as is a nagy hatótávolságú változattal indít, az 50 xDrive változatnál 805 km ez az érték. Amit könnyen túl lehet haladni, ahogy azt a gyári mérnökök bizonyítják.
Debrecenből hazáig ment egy BMW iX3 utántöltés nélkül
A magyar BMW iX3-as egyik első példányával egészen Münchenig hajtottak utántöltés nélkül, az 1000 km-es távolság végén még 20 km-es hatótávolságot jelzett az elektronika. Persze ennek eléréséhez előre gondosan megtervezett útvonal és a hatékonyságot mindennél fontosabbnak tartó sofőrök is kellettek.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!