Szenzáció: utántöltés nélkül ment Debrecenből Münchenbe egy BMW iX3-as!

Azért vágynak nagy hatótávolságú villanyautóra az emberek, mert a töltés még azokon a helyeken is problémás tud lenni, ahol létezik érdemi villámtöltő-hálózat. A Debrecenben készülő BMW iX3-as is a nagy hatótávolságú változattal indít, az 50 xDrive változatnál 805 km ez az érték. Amit könnyen túl lehet haladni, ahogy azt a gyári mérnökök bizonyítják.

1000 km egy feltöltéssel - és még maradt 20 km a Debrecen-München túra után a BMW iX3-asban

Fotó: BMW

Debrecenből hazáig ment egy BMW iX3 utántöltés nélkül

A magyar BMW iX3-as egyik első példányával egészen Münchenig hajtottak utántöltés nélkül, az 1000 km-es távolság végén még 20 km-es hatótávolságot jelzett az elektronika. Persze ennek eléréséhez előre gondosan megtervezett útvonal és a hatékonyságot mindennél fontosabbnak tartó sofőrök is kellettek.