Ilyen szörnyű balesetet ritkán vesz fel fedélzeti kamera – videó

Egy autó hátuljában elhelyezett, sajnos elég rossz felbontású fedélzeti kamera rögzített ritkán látható balesetet egy kanyarban. A terepjáró vezetője hirtelen utolért egy másik autót, emiatt elrántotta a kormányt, aminek látványos borulás lett a vége.

Az autó mellett volt egy motoros is, őt kis híján maga alá gyűrte a tengelye körül többször is átpördülő roncs. A csodával határos módon a motoros végül megmenekült, sőt a videó feltöltője szerint az autóban ülők közül sem sérült meg senki súlyosan.

A hátsó fedélzeti kamera felvétele: