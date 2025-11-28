Hírlevél

autós hír

Ilyen szörnyű balesetet ritkán vesz fel fedélzeti kamera – videó

1 órája
Centiken múlt egy motoros élete, aki mellett felborult egy autó. Fedélzeti kamera rögzítette a balesetet.
autós hírfedélzeti kamerabaleset

Egy autó hátuljában elhelyezett, sajnos elég rossz felbontású fedélzeti kamera rögzített ritkán látható balesetet egy kanyarban. A terepjáró vezetője hirtelen utolért egy másik autót, emiatt elrántotta a kormányt, aminek látványos borulás lett a vége.

Az autó mellett volt egy motoros is, őt kis híján maga alá gyűrte a tengelye körül többször is átpördülő roncs. A csodával határos módon a motoros végül megmenekült, sőt a videó feltöltője szerint az autóban ülők közül sem sérült meg senki súlyosan.

A hátsó fedélzeti kamera felvétele:

 

