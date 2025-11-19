Megdöbbentő videó: új szintre emelte a közúti balhézást két dühös sofőr

Fedélzeti kamera rögzített a szokottnál is durvább közúti konfliktust két lengyel sofőr között. A felvételből sajnos nem derült ki, hogy min vesztek össze a felek, az annál inkább látható rajta, hogy eléggé eldurvult a vita.

A két férfi az út közepén ütötte-verte egymást az esőben, aztán egy ponton, miután egyikük az aszfaltra esett, hirtelen befejeződött a csata. A kommentelők elemükben voltak a videó alatt, többen is óvodásokhoz hasonlították a verekedőket.

A fedélzeti kamera felvétele: