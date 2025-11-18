Megőrültek a magyar autósok a zebráknál, itt a felháborító videós bizonyíték

Fedélzeti kamerák által készített felvételek bizonyítják, hogy rengeteg magyar sofőr nem megfelelően közelíti meg a zebrákat, veszélyeztetve a gyalogosokat. A Bpiautosok.hu legújabb videójában hat ijesztő jelenet is látható, a rendőrség várhatóan több eljárást is indít majd ezek miatt.

Rögtön a videó elején egy buszsofőr által elkövetett súlyos szabálysértés látható: a záróvonalat átlépve előzött a XX. kerületben, a zebra előtt nem is lassított.

Íme a fedélzeti kamerák által rögzített felháborító jelenetek:

Látható még a videóban robogós, aki azért méltatlankodott, mert a kamerás autó vezetője megállt egy tatabányai gyalogátkelőnél, de olyan zebrás előzés is, ahol tényleg csak a szerencsén múlt, hogy nem történt gázolás.