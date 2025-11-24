Zseniális segítség a parkolástól félőknek!

A recept egyszerű, ehhez nyújt segítséget ez a videó, hozzátéve, hogy elsősorban a kezdők és a gyakorlatlanok számára szolgál érdemi információval. Merőleges parkolóhelyre beállásnál addig guruljunk előre a kocsival, míg a jobb oldali visszapillantó tükör mögött megpillantjuk a parkolóhely haladási irány szerinti jobb oldali felfestését. Ekkor finoman gurulva tekerjük a kormányt balra, mindaddig, amíg a tükörben fel nem tűnik a már említett felfestés csücske.

Nem árt bóják között gyakorolni

Ha eddig megvagyunk, jöhet a tolatás, mégpedig a kormányt teljesen a másik végpont (jobbra) felé forgatva. Miután a kocsi farát a kívánt helyre kormányoztuk, forgassuk vissza középállásig a volánt és foglaljuk el büszkén a parkolóhelyet! Ajánlatos persze "tét nélkül" gyakorolni, akár egy üres parkolóban, vagy akár kibójázott területen - a sofőrtudás úgyis a gyakorlat mentén alakul ki.