Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

kormány

Zseniális segítség a parkolástól félőknek!

50 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Néhány jótanács és megy minden, mint a karikacsapás!
Link másolása
Vágólapra másolva!
kormányvisszapillantó tükörtolatássofőrtükörautóparkolóhely

A recept egyszerű, ehhez nyújt segítséget ez a videó, hozzátéve, hogy elsősorban a kezdők és a gyakorlatlanok számára szolgál érdemi információval. Merőleges parkolóhelyre beállásnál addig guruljunk előre a kocsival, míg a jobb oldali visszapillantó tükör mögött megpillantjuk a parkolóhely haladási irány szerinti jobb oldali felfestését. Ekkor finoman gurulva tekerjük a kormányt balra, mindaddig, amíg a tükörben fel nem tűnik a már említett felfestés csücske.

@hypermix_id This Reverse Trick Will Blow Your Mind #carhacks #knowledge #interesting #SatuKontenTiapHari ♬ suara asli - Hypermix

Nem árt bóják között gyakorolni

Ha eddig megvagyunk, jöhet a tolatás, mégpedig a kormányt teljesen a másik végpont (jobbra) felé forgatva. Miután a kocsi farát a kívánt helyre kormányoztuk, forgassuk vissza középállásig a volánt és foglaljuk el büszkén a parkolóhelyet! Ajánlatos persze "tét nélkül" gyakorolni, akár egy üres parkolóban, vagy akár kibójázott területen - a sofőrtudás úgyis a gyakorlat mentén alakul ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!