Búcsúzik az egyik legnépszerűbb autó, sírunk még utána!

A Ford az ékes példája annak, hogy az Európai Unió elektromos autókkal kapcsolatos célkitűzései hova vezetnek. Hiába volt évtizedeken át meghatározó típus a Fiesta és a Mondeo, közvetlen utód nélkül vonultak nyugdíjba azért, mert az erőforrásokat elektromos autók fejlesztésére kellett átcsoportosítani. A Ford, amelynek személyautó eladásai már messze nem olyan fényesek, mint korábban, most újabb fontos típusától, a Focustól is búcsúzik.

A Focus széles körnek szóló modell volt, az RS verziókkal a nagyteljesítményű autóra vágyó réteget is kiszolgálták

Fotó: Autowp

Közel három évtizede kezdődött a Focus sztorija

Az 1998 óta gyártott kompakt modellből három-, négy-, ötajtós, kombi és kabrió kiviteleket is gyártottak, sőt C-Max néven egyterűt is készítettek belőle. Európa egykori sikermodelljeként nem csak az Év Autója díjat nyerte el (1999), hanem a ralipályákon is roppant sok elsőséget gyűjtött be. A legfontosabb azonban mégiscsak az, hogy 27 év alatt 12 millió példányt értékesítettek belőle, ami mutatja, hogy ez az autó tökéletes összhangban volt a vásárlói igényekkel. Az utolsó Focus a Ford saarlouis-i üzeméből gördült ki november 14-én, amelynek sorsa már el is dőlt: a városi múzeumban állítják majd ki. A Focus gyártás leállításával egy új fejezet kezdődik a saarlouis-i üzemnek is, mert az autógyártás mostantól a múlté. Teljesen átalakítják és alkatrész előállító bázisként fog üzemelni.