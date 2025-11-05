Ilyen volt a jövő autója 1953-ban, amitől leesett a világ álla

Már az 1952-es Chicagói Autószalonon kiállították a Continental 195X nevű tanulmányautót, ami egy üres karosszéria volt. A lendületes vonalvezetés megtetszett a konszern vezetőjének, Henry Ford II-nek, így a Lincoln formatervnek indult autóból végül Ford néven faragtak másfél év alatt mintegy 2 millió dollár elköltésével (ez ma nagyjából 24 millió dollárt jelent) teljesen működőképes autót. Ez hallatlanul nagy összeg volt akkoriban, amit az indokolt, hogy a Ford Motor Company fél évszázados fennállását ünnepelték a jövő technikáját bemutató X-100-assal.

Annyira megtetszett Henry Ford II-nek a Lincoln tanulmánya, hogy abból csinálták meg az X-100 jövőautót

Fotó: Ford

302 kg-ot nyomott a Ford X-100 elektromos rendszere, 16 km rézkábelt használtak

Külön kiemelik a sajtóközleményben, hogy a 2676 kg-os saját tömegből 302 kg jut a teljesen új, már 12 voltos feszültségű elektromos rendszerre. Utóbbiban extra nagy méretű generátor, 24 villanymotor, 44 vákuumcső, 50 izzó, 92 kapcsoló, 29 behúzómágnes, 53 relé, 23 megszakító és 10 biztosíték kapott helyet, az összeköttetésről 16 km-nyi rézdrót gondoskodik. Elektromos mozgatásúak az ajtók (nyomógomb váltotta a kilincseket), az első-hátsó fedelek, hat irányban állíthatóak az első ülések. Az első sor feletti plexi-tető gombnyomásra hátraszalad, eső érzékelésekor pedig automatikusan becsukódik.

Esőérzékelő segítségével automatikusan csúszik előre az első ülések feletti plexi-tető

Fotó: Ford

Rengeteg újítást szereltek az utastérbe, köztük olyanokkal, amelyeket ma már csak megmosolygunk, de olyanok is voltak szép számmal, amelyek évekkel-évtizedekkel később kerültek bele az autóinkba. Diktafon, villanyborotva, rádiótelefon, 10 csöves rádió külön vezérlővel az első és a második üléssorban, kéthangú duda (halk a városban, hangos országúton), nagy átfedéssel dolgozó 4 ablaktörlő a szélvédőn, télen meleg folyadékot spriccelő ablakmosó, satöbbi. De már „rejtett”, azaz az üléskárpitba beleolvadó biztonsági öveket, elektromos ülésfűtést is használt a Ford X-100 tanulmány, utóbbival a fekete-fehér bőrkárpit hátrányát küszöbölték ki. Ennyi elektromos fogyasztó mellett nem csoda, hogy még „beépített akkutöltő” is került a fedélzetre, egy második akkumulátorról töltötték az elsőt, amivel álló motornál biztosították az extrák működőképességét.