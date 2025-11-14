Hírlevél

Forma-1

Így néz ki az Audi első Forma–1-es autója – az R26 mindent visz

23 perce
Olvasási idő: 4 perc
Félig ezüstnyíl, félig karbon csoda az R26-os. Készen áll az éles bevetésre az Audi Forma-1-es versenyautója.
Forma-1autós hírAudi

Jövőre új szabályok lépnek életbe a Forma-1-ben, amelyek a költségeket hivatottak kordában tartani, egyben javítják az esélyegyenlőséget. Több új szereplő is lesz majd a világbajnokságban, az Audi például a Sauber felvásárlásával szerezte meg az indulás jogát, és most megmutatta a 2026-ban induló versenyautójának prototípusát. Az Audi R26 első része az ezüstnyilakat idézi, míg a befejezés látható karbon és vörös finist kapott. Még hiányoznak még a szponzori feliratok, eddig három partneri szerződést kötöttek, az adidas és a bp mellett a Revolut lesz a csapat névadó szponzora.

az Audi R26 Forma-1-es versenyautó prototípusa stúdióban.
Elöl klasszikus, hátul modern az Audi R26 Forma-1-es versenyautó dizájnja
Fotó: AUDI AG

Technológia-transzfer tette érdekessé a Forma-1-et az Audi számára

Az új szezonban már nagyobb hangsúlyt helyeznek az elektromos részre, a belső égésű motort fenntartható forrásból származó üzemanyaggal hajtják – e két területen adják a legnagyobb szabadságot az új szabályok a fejlesztésre. Emiatt döntött úgy az Audi, hogy beszáll a motorsport királykategóriájának tartott szériába, ezek a technológiák a közúti járműveknél most zajló átállás során is fontosak-hasznosak tudnak lenni.

Infographic: The Audi F1 Power Unit “made in Germany”
Fotó: AUDI AG

Az Audi tisztában van azzal, hogy nem fog rögtön az első szezonban a győzelemért versenyezni, öt évet adnak maguknak, hogy a Forma-1 világbajnoki címért harcoljanak. Az Audi Forma-1-es projektjét Mattia Binotto és Jonathan Wheatley irányítja, a 2026-os szezonban Nico Hülkenberg és Gabriel Bortoleto lesznek a pilóták. Az Audi Formula Racing GmbH otthona a németországi Neuburg-ban újonnan felépített bázis lesz, ahol a hajtásláncot fejlesztik és a versenyautókat építik.

