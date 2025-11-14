Kocsival indult orvoshoz a 85 éves sofőr, elképesztő, hol találták meg

Hírlevél

Az orvosához indult a "szomszédba", az Adriai-tenger partján tért magához. A 85 éves sofőr csak a GPS-t követte.
Rövid autókázás helyett majdnem kétezer kilométert tett meg egy 85 éves francia férfi, aki csak egy rutinvizsgálatra indult el az orvosához. A sofőr vakon követte a GPS utasításait, végül Horvátországban, az Adriai-tenger partján kötött ki.

Ismerősei és rokonai néhány óra távollét után a rendőrséggel kezdték kerestetni a férfit, akit a hatóságok végül telefonon értek utol. Nyugodt hangon közölte, hogy egy horvátországi szállodában van, miután több mint húsz órán keresztül vezetett.

A GPS volt a hibás?

A férfi nem tudott magyarázatot adni a történtekre, annyit mondott, hogy "nem érti, mi történt." Családtagjai szerint egyébként jó egészségnek örvend, szellemileg is teljesen ép. Horvátországból végül a családja vitte haza.

 

