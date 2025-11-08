Guinness-rekordot ért a renitens viselkedés

Az utóbbi hetekben-hónapokban egyre-másra döntik meg a Guinness-rekordokat a kínai autógyártók, az Xpeng kezdte a sort, majd következtek a BYD-bejelentések a vásárlók számára felépített élményközponttól kezdve a Yangwang U9 Extreme száguldásáig. A GAC nevű autógyár se akar kimaradni a sorból, de ilyen konkurencia mellett elég sokáig tartott, mire találtak egy megdönthető Guinness-rekordot.

Átírt menetdinamika-szabályozás és egy bátor sofőr kellett a Guinness-rekordhoz

Fotó: GAC

Nem csak a Guinness-rekord beállítása miatt figyelemreméltó a Hyptec SSR

A villanyautóval nagy sebességű driftelés rekordját döntötték meg a Hyptec SSR sportkocsijukkal, amikor 213,523 km/órás sebességgel több mint 50 méteren keresztül drifteltek (az autó karosszériája legalább 30º-os szögben eltért a haladási iránytól). Ye Zhicheng volt a sofőr, aki a cég tesztpályáján érte el a rekordot egy speciálisan felkészített, módosított menetdinamikai szoftverrel szerelt autóval. Az egykor Hyper SSR néven piacra dobott sportkocsi három hajtómotorral, 1224 lóerő rendszerteljesítménnyel és 1,9 másodperces 0-100 km/óra sprinttel jön – utóbbi megtapasztalásakor 1,7G-s gyorsulást kell elviselnie az utasoknak.