Már az élete is lepergett előtte, de megúszta a túlélhetetlen gázolást - videó

Sokszor centiken múlik élet vagy halál, egy gyalogos nemrég az őrangyalának köszönhetően életben maradt egy zebrán. Egy autós óriási sebességgel közelítette meg az átkelőt, amikor észrevette az élő akadályt maga előtt.

Elrántotta a kormányt, és mindenki szerencséjére sikerült elkerülnie a gázolást. Nem kétséges, hogy ekkora sebességnél a gyalogosnak semmi esélye nem lett volna a túlélésre, remélhetőleg a felelőtlen sofőr számára is örök életre szóló lecke volt az eset.

Videón a gyalogos szerencsés menekülése: