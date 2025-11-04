Újfajta, soha nem látott sebességkorlátozást vezetnek be januárban

A szlovák parlament zöld utat adott annak a meglehetősen vitatott törvényjavaslatnak, amely 6 km/h-s maximális sebességet vezet be a gyalogosok és minden járdán közlekedő számára. A szlovák közlekedési törvény módosítása január elsején lép hatályba, a szabály megszegői 50 eurós (19 300 forint) pénzbüntetésre számíthatnak.

Az új szabálytól a gyalogosok biztonságának növekedését, a járdán történő gázolások számának jelentős csökkenését várják. A szabály elfogadása azonban korántsem zajlott teljes egyetértésben. Az ellenzők élesen vitatják, logikátlannak és életszerűtlennek tartják a szabályt, mondván a sebességkorlátozás valamennyi járdán közlekedő személyre vonatkozik, és ezáltal már a járdán a buszmegálló felé futó gyalogos, valamint a háromkerekű kerékpárját 6 km/h-nál valamivel gyorsabban hajtó kisgyermek is jogsértőnek minősülhet.

Jönnek a traffipaxok a gyalogosok számára?

Az előterjesztők szerint ugyanakkor a szabály nem a gyalogosok közlekedésének korlátozására irányul, nem fogják a gyalogosok sebességét sem ellenőrizni, sem pedig szankcionálni őket. Szerintük az új előírással egy referenciaértéket határoznak meg a járdán mikromobilitási eszközzel, vagy kerékpárral közlekedők számára, amelyet a biztonság érdekében meg kell tartaniuk.

Az új szabály bevezetése melletti érvként hozták fel, hogy az alacsonyabb haladási sebesség következtében a balesetek elkerülhetőbbé válnak, valamit a súlyos/halálos sérülések kialakulásának kockázata radikálisan csökken - írta a Kreszváltozás.