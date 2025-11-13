Bombameglepetés a használt autók piacán!

Hírlevél

Sokat elárul a vásárlók igényeiről egy friss elemzés, amely az idei év első tíz hónapjának legnépszerűbb modelljeit listázta, árkategóriák szerint. Íme, a legújabb használt autó piaci trendek!
Hazánk legnagyobb használt autós piactere, a hasznaltauto.hu egy érdekes elemzést tett közzé, amelyben nyilvánosságra hozták, hogy egyes ársávokban melyek a legkeresettebb típusok. Az 1 millió forint alatti kínálatot egyértelműen a praktikus, fenntartható típusok uralják. A toplista élén az Opel Astra (78 600 érdeklődés) áll, amelyet a Suzuki Swift (74 800) és a Ford Focus (47 200) követ. Ezeket a modelleket az alacsony költségek, a könnyű alkatrész-ellátás és a tartós technika tartja a népszerűségi lista élén a legolcsóbb szegmensben. Az autók átlagára ebben a kategóriában 400–600 ezer forint között alakul, miközben az átlagos életkor meghaladja a 20 évet, és a futásteljesítmény jellemzően 200–270 ezer kilométer körül mozog.

Az Opel Astra generációtól függetlenül a hazai használt autó piac egyik örök slágermodellje Fotó: Opel
Az Opel Astra generációtól függetlenül a hazai használt autó piac egyik örök slágermodellje 
Fotó: Opel

Fordulat a használt autók mezőnyében

Azonban az 5-10 millió forintos kategóriában meglepő fordulat történt. A Tesla Model 3 messze a legnépszerűbb modell 24 ezer érdeklődéssel, toronymagasan megelőzve az olyan, hagyományos roppant keresett modelleket, mint például a Skoda Octavia, a Suzuki Vitara vagy a Toyota Corolla. Az amerikai elektromos autó átlagára az idei év októberig végéig tartó időszakában 8,3 millió forint volt, ami 1,6 milló forinttal magasabb, mint a második legkeresettebb Skoda Octavia kínálati átlagára! Utóbbi típus a 3-5 milliós árkategóriát magabiztosan vezeti. 

 

