Km-számláló csalás a fiatalabb autóknál is!

Bár az általános vélekedés szerint a kilométeróra visszatekerése inkább régebbi használt autóknál fordul elő, a carVertical kutatása ennek éppen az ellenkezőjét mutatja: már a két éves járművek között is előfordul manipulált óraállás! A Magyarországon ellenőrzött, 2000 és 2023 között gyártott járműveket vizsgálva kiderült, hogy a 2004-es évjárat volt a legkockázatosabb, a carVertical által ellenőrzött modellek 10,2 százalékának hamis volt a kilométeróra-állása.

Használt autó vásárlásnál erre mindenképp figyeljen! Az órakekerés sajnos nem ment ki a divatból

Fotó: Autowp.ru

A csalók a fiatal használt autókat sem kímélik

Az újabb járműveknél ritkábban fordul elő futásteljesítmény-csalás, de ezek a modellek sem kivételek: a 2021-ben gyártott járművek 1,6 százalékánál, a 2022-esek 2,2 százalékánál, a 2023-asoknak pedig 0,8% százalékánál derült fény visszatekerésre. Érdekes, hogy nem kismértékű módosításokról van szó. Amíg a 2000-ben gyártott járműveknél az óraállást átlagosan 84 600 kilométerrel állították vissza, addig a legmagasabb értéket a 2021-es járműveknél mérték: a kilométerszámláló értékét átlagosan 113 100 kilométerrel csökkentették! Ez jól mutatja, hogy bár az újabb járművek ritkábban érintettek csalásban, a manipulált futásteljesítmény mértéke jóval nagyobb. „A csalók gyakran az újabb, nagy futásteljesítményű járműveket veszik célba, mert azoknál sokkal nagyobb profitot érhetnek el a kilométerórák visszaállításával”. - összegezte Matas Buzelis, a carVertical szakértője. A carVertical szerint a magyar használt autó piacon átlagosan 82 700 kilométeres eltérés van a valós futásteljesítményhez képest.