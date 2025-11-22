Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ki nem találná, ki ütheti be az utolsó szöget Zelenszkij koporsójába! – lerántjuk a leplet

Érdekes!

Az izraeli titkosszolgálat ellopta a világ legfélelmetesebb vadászgépét

KSH

Drámai változás a használt autók piacán!

35 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Megjelent a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, közös statisztikája, amely a hazai piac lassú szerkezetváltását jelzi. Íme, a hazai használt autó kínálat változásai!
Link másolása
Vágólapra másolva!
KSHhasznált autókautó kínálatautós hírautópiac

Az október adatokból az tűnik, ki, hogy az olcsóbb, 2,5 millió forint alatti autók szegmense egy év alatt hozzávetőlegesen 4 százalékkal zsugorodott, ezzel párhuzamosan pedig a hirdetések átlagára 5,6 millió forintra nőtt a tavalyi 5,4 millió forinthoz képest. Ez egyértelműen a drágább és fiatalabb használt autók térnyerését mutatja. Külön érdekesség, hogy 2025 októberében a hirdetések 12,5 százaléka szerepelt 10 millió forint feletti áron!

Az olcsó használt autók szegmense zsugorodik: a 2,5 milliós kategória kínálata4%-kal csökkent Fotó: Suzuki
Az olcsó használt autók szegmense zsugorodik: a 2,5 milliós kategória kínálata 4%-kal csökkent 
Fotó: Suzuki

Használt autó piac: a hibridek a legdrágábbak

Ami az egyes hajtásláncok közötti versengést illeti, a hagyományos erőforrással ellátott autók dominanciája továbbra is megkérdőjelezhetetlen (54 500 benzines, 45 500 dízel), ám az alternatív meghajtású modellek lendületesen növekednek. Az elektromos autók kínálata éves szinten 31,8%-kal bővült (5600 hirdetés), a hibrideké pedig 9,2%-kal emelkedett (4900 hirdetés). Az alternatív hajtású autók növekvő aránya részben azzal magyarázható, hogy a korábbi évek első tulajdonosú hibrid és elektromos modelljei most kerülnek a használtpiacra. A legdrágább kategóriát továbbra is a hibrid autók képviselik 11,91 millió forintos átlagárral, míg az elektromos autók átlagára 10,9 millió forintra mérséklődött, ami éves összevetésben 6,1 százalékos visszaesést jelent. Ezzel szemben a dízelek átlagosan 5,6 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzines modellek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!