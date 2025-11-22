Drámai változás a használt autók piacán!

Az október adatokból az tűnik, ki, hogy az olcsóbb, 2,5 millió forint alatti autók szegmense egy év alatt hozzávetőlegesen 4 százalékkal zsugorodott, ezzel párhuzamosan pedig a hirdetések átlagára 5,6 millió forintra nőtt a tavalyi 5,4 millió forinthoz képest. Ez egyértelműen a drágább és fiatalabb használt autók térnyerését mutatja. Külön érdekesség, hogy 2025 októberében a hirdetések 12,5 százaléka szerepelt 10 millió forint feletti áron!

Az olcsó használt autók szegmense zsugorodik: a 2,5 milliós kategória kínálata 4%-kal csökkent

Fotó: Suzuki

Használt autó piac: a hibridek a legdrágábbak

Ami az egyes hajtásláncok közötti versengést illeti, a hagyományos erőforrással ellátott autók dominanciája továbbra is megkérdőjelezhetetlen (54 500 benzines, 45 500 dízel), ám az alternatív meghajtású modellek lendületesen növekednek. Az elektromos autók kínálata éves szinten 31,8%-kal bővült (5600 hirdetés), a hibrideké pedig 9,2%-kal emelkedett (4900 hirdetés). Az alternatív hajtású autók növekvő aránya részben azzal magyarázható, hogy a korábbi évek első tulajdonosú hibrid és elektromos modelljei most kerülnek a használtpiacra. A legdrágább kategóriát továbbra is a hibrid autók képviselik 11,91 millió forintos átlagárral, míg az elektromos autók átlagára 10,9 millió forintra mérséklődött, ami éves összevetésben 6,1 százalékos visszaesést jelent. Ezzel szemben a dízelek átlagosan 5,6 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzines modellek.