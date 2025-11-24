Közkívánatra visszatér a népszerű típus!

Az új Fiat 500-as 2020-as premierjekor nagy port kavart a bejelentés, hogy a típus kizárólag akkumulátoros-elektromos verzióban lesz kapható. Ekkor azonban még nagyon úgy nézett ki, hogy az elektromos autókra való átállás viszonylag zökkenőmentes lesz. Az azóta eltelt időszakban azonban a gyártók többsége kénytelen volt belátni, hogy a vásárlók többségének nem felel meg ez a technika, így a Fiat is lépéskényszerbe került. Így tulajdonképpen nem is annyira meglepő, hogy mostantól az 500-as széria hibrid változatban is készül.

A hibrid kivitel olcsóbbnak ígérkezik, mint a tisztán elektormos verzió

Fotó: Fiat

Kicsi benzinmotor, hibrid rásegítéssel

Egészen pontosan az 1,0 literes, háromhengeres benzinmotort hozzák vissza, amelynél a fogyasztást lágy-hibrid rendszer csökkenti - a korábbi generációs 500 Hybridhez képest öt lóerővel gyengébb az újdonság, hiszen 65 lóerőt produkál. Érdekesség, hogy a legendás ős-500-ashoz hasonlóan a friss típus is az olaszországi Mirafioriban készül, ahonnan az idei év során körülbelül 5000 darab hibrid 500-as gördül majd ki. Azonban a Fiat azzal számol, hogy a gyártás felfuttatása után jövőre már 100 ezer hibrid hagyhatja el a gyártósort. Ehhez persze a széles kínálatra is szükségük lesz: az új technika mindhárom karosszéria változathoz, vagyis a háromajtóshoz, a 3+1 ajtóshoz és a kabrióhoz is rendelhető.