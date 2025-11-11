Vége a böjtnek, itt a várva várt autó!

A Hilux igazi állócsillag a Toyota kínálatában, 1968-as premierje óta lényegében az egész világot meghódította. Strapabíróságával és megbízhatóságával nagy hírnévre tett szert, azonban a környezetvédelmi előírások a Toyotát is arra kényszerítették, hogy valami gyökeresen újjal álljanak elő. A Hilux - története során először - akkumulátoros-elektromos kivitelben is elérhető lesz, méghozzá mindkét tengelyen hajtó villanymotorral, állandó összkerékhajtással. Ahhoz képest, hogy egy méretes pick-upról beszélünk, az akkucsomag nem nagy (59,2 kWh), ennek megfelelően a WLTP-ciklus szerinti hatótávolság mindössze 240 kilométer.

A pick-up piac egyik főszereplőjének ígérkezik a Hilux. A nagy kérdés, hogy az elektromos verzióra mekkora lesz az igény...

Fotó: Toyota

A Hiluxnál hűek maradnak a dízelhez

Ahogy a Land Cruiser esetében, úgy a Hilux kínálatából sem törlik a dízelmotort: a 2,8 literes, négyhengeres erőforrás fogyasztását és károsanyag-kibocsátását lágy-hibrid rendszer csökkenti, a 48 voltos akkumulátort a hátsó ülés alá helyezik. De ha ez nem lenne elég, üzemanyagcellás, vagyis hidrogénnel tankolható verziót is bejelentette a Toyota, így három különböző kivitel közül választhatnak majd a vásárlók. Más szempontból sincs hiány technikai újdonságokból, például a nyugati-piacokon a hidraulikus szervokormányt elektromos váltja (nálunk marad a hagyományos rendszer), illetve a Toyota vezetéstámogató biztonsági csomagja új funkciókkal bővül. Mivel generációváltás történt, nem meglepő, hogy a külső és a belső is teljesen új. A sofőrt és utasait sokkal inkább személyautós környezet fogadja!