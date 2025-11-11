Olyat ígért a népszerű autógyártó, hogy csak a fejünket fogjuk

Épp csak megérkezett a Honda Prelude kupé, ami a japánok negyedik generációs hibrid hajtásának végső változata, a háttérben már az utolsó simításokat végzik a mérnökök az ötödik generációs technikán. Néhány fontos részletet már elárultak a változásokról, például a karosszériaszerkezet optimalizálásával és az új hibrid hajtással 90-100 kg-mal csökken az autók saját tömege a jelenlegihez képest. Teljesen új benzines motorokat fejlesztenek (2,0 literes négyhengeres és 3,0 literes V6-os) az ötödik generációs hibrid hajtáshoz, amelynél új lesz még az erőátvitel, opciósan hátsó hajtómotoros összkerékhajtás is lesz. Az eredmény a japánok ígérete szerint 30%-os fogyasztásmegtakarítás.

Új technika, régi karosszéria - ilyen a Honda fejlesztésnél használt öszvér

Fotó: Honda

A Honda Asimo robotja segít a vezetési élmény javításában

Fontos szerepet szánnak a vezetési élménynek az új modelleknél, ezért például olyan kipufogórendszert készítenek, ami hallhatóvá, de nem zavaróvá teszi a benzinmotort, ott lesz a fedélzeten a Prelude-ben debütált S+ Shift virtuális kapcsolás. A használók részéről fontos változás lesz, hogy végre búcsúznak a nyomógombok, a kormányoszlopon jobb oldalt elhelyezett apró karral lehet kiválasztani a haladási iránt, és az új műszaki alap sokkal nagyobb méretű központi képernyővel jön – a prototípusok belsejének erős álcázása miatt nem tudjuk, mennyire fizikai kapcsoló marad a műszerfalon. A felfüggesztés hangolásánál és az autó mozgásának irányításánál (elektronikusan vezérelt lengéscsillapításra is lesz lehetőség) az Asimo robot mozgásánál szerzett tapasztalatokat hasznosítják a mérnökök.

Fotó: Honda

Japánban meghívott újságírók már ki is próbálhatták az első működőképes prototípusokat, amelyek öszvérek voltak, az új műszaki alapra az aktuális Civic karosszériáját húzták rá az egyszerűség kedvéért, annyi azonban látszik, hogy a fényszórók alacsonyabbra kerülnek a mostaninál – talán a Honda is osztott fényszórókra szavaz? Amíg konkrét számokkal még adósak a japánok, annyit elárultak, hogy a jelenleginél sportosabb és 30%-kal takarékosabb ötödik generációs hibrid technikája 2027-ben kerül piacra, várhatóan a Civic új generációja lesz az úttörő. A Honda nem változtatott azon célkitűzésén, hogy 2050-re karbonsemleges lesz a működése és a termékei, azonban az aktuális piaci trendekkel és a kiszámíthatatlan vámpolitikával számolva úgy véli, a tervezetthez képest 5 év csúszásban van az akkumulátoros-elektromos átállás.

