A japán legenda visszatért, és mindenkit lenyűgözött

A 2000-ben alapított Bulletproof Automotive nevű amerikai tuningcég azzal indult, hogy az akkoriban jórészt ismeretlen japán tuningműhelyek alkatrészeit-alkotásait forgalmazta, az évek során aztán kibővítette a működési területét az összes járműre. Most azzal ünneplik 25 éves fennállásukat, hogy a gyökerekhez visszatérve egy figyelemre méltó japán átépítést prezentálnak a SEMA tuningshow-n. A kiindulási alapot a megjelenése óta legendának számító Honda S2000 jelenti, azonban a szívómotoros roadsterből kompresszoros motorral szerelt kupét faragtak az építők.

Teljesen megváltozott a Honda S2000 az átépítés végére

Fotó: Bulletproof Automotive

A régi partnerek és gyári alkatrészek segítségével építették át a Honda S2000-est

A Bulletproof Automotive BP25 karosszériáját ugyanarra a Lamborghini Balloon White színre fényezték, ami a tuningcég első autójánál is használtak, a grafika is a múltat idézi. Új, hogy mindenfelé látható karbon elemeket látni. Megtartották a magas fordulaton dolgozó 2,0 literes szívómotort, de egy kompresszort is szereltek a gyári blokkra, így annak a teljesítménye több mint megduplázódott, 580 LE (9300/percnél) a csúcsteljesítmény, a leszabályozási fordulat 10 000/perc! Ezek után nem csoda, hogy Brembo Pista verseny-fékeket használnak, a 19 colos felnikre 295/30 méretű Toyo Tires Proxes R888R fél-slick mintázatú abroncsokat szereltek. Megtartották a hatfokozatú, kézi kapcsolású váltót, de megerősített kuplungot használnak, a váltókar útját lerövidítették.

Nemcsak japán tuningcégek alkatrészeit használták fel a Honda S2000 átépítése során, de például gyári alkatrészeket is, a futóműben használt erősebb stabilizátor, a kormánykerék a Mugen terméke, a dudagomb pedig az NSX-R-ről érkezett.

