Mellbevágó árcédula boríthat piacot!

Amikor a Hyundai 2004-ben bemutatta az amerikai Tucson városáról elnevezett sorozat első nemzedékét, aligha gondolta volna bárki is, hogy két évtizeddel később már a gyártó történetének legnagyobb példányszámban eladott, legsikeresebb típusaként hivatkozunk rá. Az elmúlt 21 évben hétmillió példányt gyártottak belőle, amiből a 2020-ban debütált negyedik generáció is kivette a részét. A félidős frissítéssel sem változott a csehországi gyártású Tucson üzenete és pozicionálása, ugyanakkor kaptunk az alkalmon, amikor az importőr beállított a sajtóflottába egy alapmotorral ellátott, bázisfelszereltségű tesztautót. Nézzük, mit kapunk manapság a tízmillió forintos lélektani határon!
A Hyundai kompakt autó áráért adja a bázis Tucsont
Az utóbbi években rettenetesen elszálltak az új autók árai, kategóriától függetlenül egyre nehezebb olyan modellt találni, amire azt tudjuk mondani, ez bizony megéri. Amikor 7-8 millióért már legfeljebb egy közepes felszereltségű kisautót lehet venni, akkor bomba ajánlatnak számít a 9 999 000 forintos Tucson (importőri kedvezménnyel), hiszen ez lényegében egy jobban felszerelt i30-as árának felel meg. A kedvező vételár egyik összetevője azonban a konzervatív hajtáslánc. Az a tény pedig, hogy öt legyártott Tucsonból Európában csak kettő hibrid, azt mutatja, hogy a hagyományos, 1,6-os motorváltozatok iránt van még igény!
Az alapmotor, amely nem is annyira alap
Amikor sok gyártó háromhengeres motorokkal „támad”, akkor kifejezetten üdítő, hogy a Hyundai négyhengeres blokkot ad alapáron. Az 1,6 literes, turbós erőforrás jól ismert konstrukció, nincs benne semmilyen komoly technikai trükk, itt ne keressünk lágy-hibrid rendszert, hengerlekapcsolást vagy egyéb okosságot. Ennek a szervizelésnél előnyei lehetnek, de tankoláskor némi hátránnyal jár: amikor sok ekkora hibrid 5,5-6,0 litert kér 100 kilométerenként, akkor nehezebben nyeli le az ember, hogy 8,0 liter alá csak akkor tudjuk bevinni a fogyasztást, ha nagyon óvatosan vezetünk vagy ha sokat megyünk országúton kímélő üzemmódban. Az erejére azonban nem lehet panasz! Nem érdemes korán felkapcsolgatni a turbólyuk miatt, de ha elkapta a fonalat az 1,6-os T-GDi, egészen jó a rugalmassága. 150 lóerővel és 250 Nm nyomatékkal sosem éreztem lustának a Tucsont, ráadásul a motor nagyon halk is.
Kézi váltót valaki?
A trend egyértelmű, a legtöbb vásárló már automatikus váltót szeretne, főleg a Tucson ligájában. Azonban a dél-koreaiak nem engedik el ezt a műfajt, ők még mindig hisznek az egyszerűbb felépítésű bázismodellekben. Bár menet közben átfutott az agyamon: megszállott kézi váltó hívőnek kell lenni, hogy valaki mindenképp ilyet akarjon az egyre jobb automatikus váltók helyett, ám a Tucson manuálisa egészen jó szerkezet. Érdekes, hogy a kuplung annyira puha, hogy szinte vissza kell fogni a lábunkat a kinyomásnál (hölgyek ezt biztosan díjazzák), illetve a másik, ami említésre méltó, hogy a start-stop működése nagyon finom és gyors. Olyannyira, hogy nem is kuplung, hanem a fék felengedésére indul be az autó!
Az egyszerűség jegyében
Amíg a Tucson külseje vagány és karakteres, a belső sokkal inkább visszafogott. Minden az egyszerűségről szól, látszik, hogy a digitális műszerfal dizájnjával nem sokat bíbelődtek a tervezők és a felhasznált anyagok is viszonylag egyszerűek. Ugyanakkor a helykínálatra és a praktikumra aligha lehet panaszunk: a Tucson utastere nagyon tágas, a csomagtartója alapból is bő 600 literes, a tárolórekeszek száma és kialakítása pedig jelzi, hogy ezekre a területekre nagyon odafigyeltek. Használat közben nem csak ezeket jegyezhetjük fel pozitívumként, hanem a kezelhetőséget is.
Lehet, hogy nem néz ki űrhajónak a Tucson a sok fizikai gombbal, de a funkcionalitás terén ez telitalálat, itt nem kell alkalmazkodni zűrzavaros fedélzeti rendszerekhez, aki a kettővel ezelőtti modellből ül át, az is mindent meg fog találni.
Ami pedig a felszereltséget illeti: bár vannak megkötések az alap Comfort szinten (holttérfigyelőt extraként sem lehet rendelni), az ellátmány tempomatot, függönylégzsákokat, távfényszóró asszisztenst, visszagurulásgátlót és manuális légkondicionálót tartalmaz. Ugyan manapság egy ilyen kaliberű autóban kicsit furán mutat egy manuális klíma, aki ódzkodik tőle, annak feljebb kell lépni az egymillió forinttal drágább Trend szintre.
Lehetőségek tárháza
A Hyundai következetesen járja saját útját abban az értelemben, hogy nem szűkítette le a Tucson motorkínálatát - a kínai és japán konkurensekhez képest ez nagyon nagy előny. Aki nem akar kuplungolni, az egymillió forintért rendelhet DCT-váltót a 150 lóerős kivitelhez, illetve az 1,6-os T-GDi-nek létezik 180 lóerős verziója, amelyhez nem csak az automatikus váltó, de a 4x4-es hajtás is alapáras (12 999 000 forint). Persze a főszerepben a hibridek vannak: ugyan az öntöltő verzióban és a plug-in-ben is 1,6-os benzinmotor dolgozik, 239, illetve 288 lóerős teljesítményükkel ezek már más ligában játszanak. Ennek megfelelően áruk 14 149 000 és 15 999 000 forint, ami versenyképes a piacon, de mutatja, hogy a bázismodell ár-érték aránya mennyire kiemelkedő. Mivel a közvetlen konkurensek motorkínálatából gyakorlatilag teljesen kikoptak a dízelek, örvendetes, hogy a Hyundai még kitart az öngyulladós technika mellett, méghozzá lágy-hibrid formában. A 136 lóerős, 1,6-os dízel DCT-váltóval 13,2 millió Ft-ot kóstál, vagyis félúton helyezkedik el a “sima” benzinesek és az öntöltő hibrid között. Ami közös mindegyikben, az öt évre szóló, kilométerkorlátozás nélküli garancia.