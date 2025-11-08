Mellbevágó árcédula boríthat piacot!

Amikor a Hyundai 2004-ben bemutatta az amerikai Tucson városáról elnevezett sorozat első nemzedékét, aligha gondolta volna bárki is, hogy két évtizeddel később már a gyártó történetének legnagyobb példányszámban eladott, legsikeresebb típusaként hivatkozunk rá. Az elmúlt 21 évben hétmillió példányt gyártottak belőle, amiből a 2020-ban debütált negyedik generáció is kivette a részét. A félidős frissítéssel sem változott a csehországi gyártású Tucson üzenete és pozicionálása, ugyanakkor kaptunk az alkalmon, amikor az importőr beállított a sajtóflottába egy alapmotorral ellátott, bázisfelszereltségű tesztautót. Nézzük, mit kapunk manapság a tízmillió forintos lélektani határon!

17 colos felniket kap a Hyundai Tucson alapverziója, a topváltozatok 19 colos kerekeken gördül

Fotó: Autó-Motor

A Hyundai kompakt autó áráért adja a bázis Tucsont

Az utóbbi években rettenetesen elszálltak az új autók árai, kategóriától függetlenül egyre nehezebb olyan modellt találni, amire azt tudjuk mondani, ez bizony megéri. Amikor 7-8 millióért már legfeljebb egy közepes felszereltségű kisautót lehet venni, akkor bomba ajánlatnak számít a 9 999 000 forintos Tucson (importőri kedvezménnyel), hiszen ez lényegében egy jobban felszerelt i30-as árának felel meg. A kedvező vételár egyik összetevője azonban a konzervatív hajtáslánc. Az a tény pedig, hogy öt legyártott Tucsonból Európában csak kettő hibrid, azt mutatja, hogy a hagyományos, 1,6-os motorváltozatok iránt van még igény!

Nem terepjáró, de azért földutakon nem jön zavarba: 170 mm a Tucson hasmagassága

Fotó: Autó-Motor

Az alapmotor, amely nem is annyira alap

Amikor sok gyártó háromhengeres motorokkal „támad”, akkor kifejezetten üdítő, hogy a Hyundai négyhengeres blokkot ad alapáron. Az 1,6 literes, turbós erőforrás jól ismert konstrukció, nincs benne semmilyen komoly technikai trükk, itt ne keressünk lágy-hibrid rendszert, hengerlekapcsolást vagy egyéb okosságot. Ennek a szervizelésnél előnyei lehetnek, de tankoláskor némi hátránnyal jár: amikor sok ekkora hibrid 5,5-6,0 litert kér 100 kilométerenként, akkor nehezebben nyeli le az ember, hogy 8,0 liter alá csak akkor tudjuk bevinni a fogyasztást, ha nagyon óvatosan vezetünk vagy ha sokat megyünk országúton kímélő üzemmódban. Az erejére azonban nem lehet panasz! Nem érdemes korán felkapcsolgatni a turbólyuk miatt, de ha elkapta a fonalat az 1,6-os T-GDi, egészen jó a rugalmassága. 150 lóerővel és 250 Nm nyomatékkal sosem éreztem lustának a Tucsont, ráadásul a motor nagyon halk is.