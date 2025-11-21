Félbeszakították a Ferrari-túrát, majd jött a súlyos baleset

A Ferrari szervezésében november 16-23 között rendezték – volna – hatvan autó részvételével a Ferrari Cavalcade Aventura elnevezésű túrát Patagónia útjain, azonban november 20-án a hatóságok betiltották a rendezvényt a felelőtlen sofőrök miatt. Repülővel és hajóval szállították a világ minden tájáról Argentínába a sportkocsikat, amelyekkel azonban jobb szó híján idióta módon közlekedtek a sofőrök, rengeteg bírságot szabtak ki a résztvevőkre (akik fejenként 98 000 dollárt fizettek), de ennek ellenére nem javult a helyzet, úgyhogy a hatóság elrendelte a rendezvény lezárását. Aztán elfajultak a dolgok.

Felelőtlenül száguldoztak a Ferrari-tulajdonosok, a hatóságok megtiltották a fejenként 98 000 dollárba kerülő túra folytatását

Fotó: ARCA

A Ferrari-túra betiltása után történt egy súlyos baleset

Miután Nequén állam hivatalosan is értesítette a szervezőket a rendezvény végéről, súlyos baleset következett be a 237-es számú főúton San Martín de los Andes közelében. Egy fehér Purosangue leesett az útról olyan tempóval, hogy csak több száz méter megtétele után állt meg a roncs. Az autó többször is átfordult a tetején, de nagyrészt megvédte a két utasát, a 66 és 68 éves USA-állampolgárt kórházba szállították, ahonnan másnap – az orvosok tanácsának ellenére – saját felelősségre távoztak. A baleset után hozták meg a döntést, hogy a tartomány útjain csak rendőri felvezetéssel közlekedhetnek Ferrarik. Hivatalosan a Canossa Events nevű cég a túra szervezője, de a Ferrari gyár saját csatornáin keresztül (közösségi oldalak, márkakereskedések, stb.) népszerűsíti azt.

