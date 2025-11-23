Extrém autójavítás, ilyet még nem láttunk!

Sok érdekes házi praktika létezik arra vonatkozóan, hogyan tarthatjuk tisztán autónkat. Ugyanakkor a belső műanyagok karceltávolítása keményebb dió - aki próbálta már, az pontosan tudja, hogy mennyire nem egyszerű feladat. Az alábbi videóban egy új, igencsak meglepő technikát mutatnak be, amit nem biztos, hogy mindenki tetszését elnyeri. Felelősséget biztosan nem vállalnánk érte!

Íme, a karceltávolítás: