Értékesítették a Moszkvai Buszközlekedési Vállalat utolsó Ikarus autóbuszát

A Moszgortransz nevű vállalat felel a moszkvai buszközlekedésért, és a cégnél most ért véget egy fejezet azzal, hogy 55 év után leselejtezték az utolsó aktív Ikarus buszt. Utoljára 2002-ben kaptak egy 30 darabos kontingenst 256.21H típusú helyközi autóbuszokból, amelyeket a menetrendszerű közlekedés mellett még bérjárműként üzemeltettek. Azonban idővel ezek is kikoptak a forgalomból, 2017 óta már csak egy Ikarus volt a Moszgortransz flottájában, amelyet azóta csak a dolgozók belső szállítására használtak éjszaka. Igazából azért tartottak ki mellette egészen mostanáig, mert a munkát végző idős sofőr nem volt hajlandó átülni más autóbuszba.

2002-ben gyártották azt az Ikarust, amelyet most több mint 10 millió Ft-ért értékesített a Moszkvai Buszközlekedési Vállalat

Fotó: Moszgortransz

2017 óta a dolgozók éjszakai szállítására használták az Ikarus buszt

Idő közben elektromos buszokra állították-állítják át a moszkvai közlekedést, ennek megfelelően alakult át a karbantartó részleg is, és amikor 2023-ban elromlott az Ikarus busz, nem volt már lehetőség annak megjavítására, egyszerűen leállították azt egy telepen. Most, hogy az idős buszsofőr nyugdíjba vonult, úgy döntöttek, hogy értékesítik a működésképtelen és rozsdás Ikarus autóbuszt, és 1 448 000 rubeles (6 millió Ft) kikiáltási árat adtak meg, és addig mentek volna le az árral, amíg vevőt nem találtak.

A Moszgortransz meglepetésére akkora érdeklődés volt az üzemképtelen magyar autóbuszra, hogy azt végül 2 534 000 rubelért (10,6 millió Ft) értékesítették, és még a szállítást is a vásárló intézte. Valószínűleg felújítják majd a most értékesített Ikarus 256.21H-t, de egyelőre nem ismert a vevő szándéka. A Moszgortransz egyébként nem marad teljesen Ikarus nélkül, hiszen a cég múzeumának gyűjteményében van egy felújított Ikarus autóbusz.