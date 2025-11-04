Hírlevél

Hoppá! Kínai villanyautókat árulnak Renault kereskedésekben!

Tulajdonrészt vásárolnak a kínaiak a brazil leányvállalatban. Ezt követően a Renault kereskedőhálózatához is hozzáférnek.
Tovább mélyíti együttműködését a Geely és a Renault, most épp a franciák brazil leányvállalatban vásároltak 26,4%-os tulajdonrészt a kínaiak. Ezzel a lépéssel nem csak helyi gyártókapacitáshoz lett hozzáférésük, de a Renault márkakereskedésekben árulják majd a kínaiak saját márkás modelljeit. A jelenleg importált Geely EX5-ös napokon belül elérhető lesz mind a 232 Renault márka márkakereskedésben, a karbantartás mellett a finanszírozást is a Renault pénzügyi szolgáltatásán keresztül végzik majd.

A Renault brazil üzeme, az Ayrton Senna Autógyár madártávlatból.
Hónapokon belül elindul a Geely villanyautók gyártása a Renault brazil üzemében
Fotó: Renault

A Renault gyárában készítik majd az új Geelyket

A lehető leghamarabb szeretnék a Curitibában található Ayrton Senna Autógyárban elkezdeni a GEA műszaki alapra épülő kínai autók sorozatgyártását, de a szerelősorok átalakítása még több hónapot vesz igénybe. A lépéssel nemcsak a gyár kihasználtságát növelik, de a Renault kereskedésekben a kis méretű Kwid E-Tech Electric (a Dacia Spring testvére) mellett már nagyobb villanyautókat is megtalálnak majd a vásárlók. Az nem derül ki a sajtóközleményből, mi lesz a Geely saját, jelenleg 29 tagú kereskedőhálózatának a sorsa; azok többmárkás szalonok illetve bevásárlóközpontokban lévő bemutatótermek.

 

 

