Kettészakadt az e-roller, brutális bukás lett a vége – videó

Már megint a rolleresek, mondhatnánk egy legyintéssel karöltve, de ez most kivételesen nem őrült szabálytalanság után kialakult szituáció volt. Napsütés, jó látási viszonyok, nyugodt forgalom, senki sem ideges, nincs cikázás, dudálás, stb. Közbeszólt azonban a technika ördöge és a rollert a vertikális kormánytengely tövénél valósággal kettészakította!

Nagyobb baj is lehetett volna!

A járgány azonnal blokkolt, a rolleres pedig előreesett: rövidujjú póló, rövidnadrág, védőfelszerelés nuku! A bukás nagy volt, de sérülés szerencsére nem történt. A rollereseknek azonban nem árt vigyázni, hiszen a KRESZ és a nem éppen ideális körülmények is tartogathatnak számukra kellemetlen meglepetéseket!