Udvariasságból saját villanyautót épített egy japán szoftvercég

Manapság az autóiparban a szoftver-defininált autó a sláger, elsőként a Tesla lépte meg azt a műszaki szintet, ahol – legyen szó rendszeres, vagy visszahívás miatt rendkívüli – távoli frissítéssel lehet kezelni a jármű kisebb-nagyobb bajait, lehet bővíteni a szolgáltatásait. Amíg az amerikaiak már ott tartanak, hogy kéretlen reklámokat is küldenek az ügyfeleknek, az autóiparban még mindig vannak szép számmal olyan szereplők, ahol még csak dolgoznak a szoftver-definiált autó megvalósításán. Többek között ezek jelentik a japán SCSK szoftvercég ügyfeleit, és annak érdekében, hogy ne a konkurencia autójával kelljen házalniuk, megépítették a saját villanyautójukat.

A létező legmodernebb szoftvert futtatja ez a villanyautó, ami egy élő prezentációs eszköz

Fotó: SCSK

Mindentudó villanyautó, amit azonban nem lehet megvásárolni

Ezen a saját fejlesztésű szoftvert tudják prezentálni, illetve néhány partner hardverét is, például a műszerfal teljes szélességét elfoglaló 44,6 colos képátlójú képernyőt, ami egyszerre a műszeregység, a központi képernyő és az anyósülés előtti kijelző is. A fedélzeti rendszer Qualcomm SA8775P és Nvidia Origin chipeket használ, ezek a ma elérhető legnagyobb teljesítményű rendszerek, van fedélzeti és távoli mesterséges intelligenciát használó digitális segéd, felhőszolgáltatás, távoli hozzáférés, satöbbi. Az SCSK nem tervezi villanyautójának sorozatgyártását, így nevet se adtak neki. Műszaki oldalról a következő számokat ismerjük: a karosszéria 4640 mm hosszú, 1870 mm széles, 1655 mm magas és 1760 mm a tengelytávolság, a 77 kWh kapacitású akkumulátorral a hatótávolság eléri a 600 km-t – azt már nem tudjuk, ezt milyen mérési szabvány szerint állapították meg.

