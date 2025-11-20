Árokba csúszott a kocsija, videó nélkül senki nem hinné el, hogyan szabadította ki

Hírlevél

Segíts magadon - gondolta egy árokba csúszott autós. Puszta kézzel emelte ki a Jeep elejét.
Nagyon siethetett egy autós, aki nem akarta vagy nem tudta megvárni, amíg kimentik az árokba csúszott kocsiját. Persze, mivel ez a videó elkészült, azt sem lehet kizárni, hogy csupán egy megrendezett jelenetet látunk. Akármi is történt, az tény, hogy a Jeep kiszabadult.

Ráadásul nem is akárhogy: a férfi addig erőlködött, amíg puszta kézzel sikerült annyira megemelnie a kocsi elejét, hogy vissza tudjon tolatni az útra. Talán felesleges is a figyelmeztetés: senki ne próbálja utánozni!

Videón a Jeep kiszabadítása:

