Több mint 100 ezer autót érint ez a visszahívási akció!

A Jeep kínálatában egyre nagyobb szerepet kapnak a 4xe jelű, plug-in hibrid modellek, melyekben a 2,0 literes turbós benzinmotor mellett villanymotor is képes hajtani a járművet - külső forrásból töltve tisztán elektromosan is haladhatnak ezek a modellek. A rendszer elméletben valóban ideális és a gyakorlatban is sok előnnyel jár, csakhogy az akkumulátor vezérlő egység és a nagyfeszültségű telep miatt is voltak visszahívások az elmúlt időszakban. Most a 2023-2025 között gyártott Grand Cherokee 4xe és a Wrangler 4xe tulajai ráncolhatják homlokukat, ugyanis a két típusból összesen 112 859 példányt hívnak vissza soron kívüli szervizlátogatásra.

Nem ennyire idilli a helyzet, mint azt a kép sugallja. Sok Jeepet hívnak vissza

Fotó: Jeep

A Jeep benzinmotorjait érinti a probléma

Ezúttal a benzinmotorral kapcsolatos problémák okoznak gondot, ugyanis a gyártás során homokszemcsék kerülhettek a blokkba. Ez pedig komoly következményekkel is járhat, ugyanis a motor kritikus sérülést is szenvedhet, leállhat, sőt szélsőséges esetben tűz is keletkezhet a motortérben. A hírek szerint kopogó hang, illetve a check engine lámpa felvillanása is jelezheti a hibát, amire feltétlenül oda kell figyelni. Az autógyártó felhívta a tulajdonosok figyelmét, hogy amíg a probléma meg nem oldódik, érdemes elkerülni a jármű használatát, illetve szükség esetén parkoljanak távolabb más autóktól vagy épületektől. Hiába, még a modern gyártástechnológiák esetén is előfordulhatnak ilyen jellgű, banális hibák…