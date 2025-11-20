Levehető ajtókat és tetőt kap ez a vagány terepjáró

Már több villanymotoros szabadidő-autó is van a Jeep kínálatában, az európai Év Autója címet elnyerő Avenger mellett a 608 lóerős rendszerteljesítményű Wagoneer S képviseli a másik végletet. A 2022-ben bemutatott, de csak most sorozatgyártásig lejutott Jeep Recon azokat próbálja meggyőzni az akkumulátoros-elektromos hajtás előnyeiről, akik tényleg terepen használják autóikat. Amíg Kínában újabban az a menő, ha képes a vízen úszni egy terepjáró, lásd BYD Yangwang és Chery Jetour, addig az amerikaiak inkább a szabadságot választják, és a Wranglernél ismert módon leszerelhető oldalajtókat és kivehető tetőpanelokat adtak az egyébként önhordó karosszériás autójuknak. Sajnos a lenyitható szélvédő átvételére már nem maradt mód…

Az önhordó karosszériából következik, hogy a Jeep Recon szélvédője nem hajtható le

Fotó: Stellantis / Jeep

Nem csak terepen ütőképes a Jeep Recon

A villanymotorok azonnali nyomatékának köszönhetően nincs szükség terepfokozatra, de azért a széria 11:1 áttételekhez képest a Moab fokozott terepképességű kivitelben 15:1-re módosítják a hátsó hajtás áttételét, ami még finomabb nyomaték-szabályozást tesz lehetővé. Ennél a modellnél 33 col átmérőjű terepmintás abroncsokat adnak, és vannak zárható differenciálok is. A két hajtómotoros összkerékhajtás rendszerteljesítménye 659 LE/841 Nm, ami közúton kifejezetten fürgévé teszi a Recon-t, a 0-96 km/ra gyorsulás 3,6 másodperc alatt megvan. A 100 kWh kapacitású akkumulátorral – extra acél lemezekkel védik például a sziklák ellen – 402 km-es hatótávolságra számítanak, ez előzetes érték, a hivatalos homologizáció még hátravan.

A Jeep legnagyobb képernyője tűélesen mutatja a körkamera képét

Fotó: Stellantis / Jeep

A Wanglerrel ellentétben elöl-hátul független felfüggesztést kap a Jeep Recon, a kormányzása is sokkal pontosabb irányítást lehetővé tevő fogasléces rendszer. Az STLA Medium műszaki alapra felépített terepjáró karosszériája 4911 mm hosszú, nem csak hátul, de elöl is van csomagtér, az orrban 85 literes rekeszt tudtak kialakítani. A 12,3 colos műszeregység mellett 14,5 colos központi érintőképernyő van a műszerfalon, utóbbi sokkal jobb kameraképet jelenít meg, ami terepen könnyíti meg a körkamera használatát. Egyébként az utasok a Uconnect 5-ös rendszer gyorsabb működését és új digitális szolgáltatásait élvezhetik. A TomTom segítségével fejlesztett navigációs rendszer bizonyos mértékig képes a terepezéssel és annak extra energiaigényével számolva megtervezni az utazásokat töltésekkel együtt, a beszédvezérlést az Amazon Alexa digitális segéddel kínálják.