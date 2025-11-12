Egészen elképesztő ez az autó, de nem veheti meg akárki

Jövőre lesz az Egyesült Államok 250. születésnapja, ezt az évfordulót a Fox Factory Vehicles nevű tuningcég különleges Jeep Wrangler szériával ünnepli. A Commando nevű modell különlegessége, hogy abból csak 250 példányt készítenek, amelyeket csak aktív vagy leszerelt katonák vásárolhatnak meg – kivételt az utolsó példány képez, amelyet nyilvános árverésen értékesítenek majd, a bevételt pedig a United Service Organization nevű, katonák és családtagjaik segítségével foglalkozó nonprofit szervezetnek utalják át.

30 000 dollárral olcsóbb a Jeep Wrangler Commando, mint a kiindulási alapot jelentő Wrangler 392

Fotó: Fox Factory Vehicles

A legszebb a Jeep Wrangler átalakításban, hogy az eredmény olcsóbb, mint a gyári kiindulási alap

A Jeep Wrangler Rubicon 392 változatból indul ki a Fox Factory Vehicles nevű cég, ráadásul az átépítést követően olcsóbban adják a Commando nevű modellt, mint a gyári kivitel listaára. Nem is kevéssel, amíg a márkakereskedésekben legalább 100 590 dollárt kell fizetni a 6,4 literes szívó V8-assal szerelt terepjáróért, addig a világháborús témájú modellt 69 995 dollárért el lehet vinni. Az teszi lehetővé ezt a nagylelkűséget, hogy a Fox Factory Vehicles nem egyszerű tuningcég, hanem a speciális, külső olajtartályos lengéscsillapítói miatt beszállító is, így a megszokottnál jobb kapcsolatokkal rendelkezik az autógyáraknál.

A Jeep Wrangler Commando 9 centis futómű-emelést kap Fox lengéscsillapítókkal, tovább növeli a hasmagasságot, hogy 37 col átmérőjű Nitto Mud Terrain Ridge Grappler terepgumikat szerelnek a 17 colos fehér felnikre. A gyári tartozékok közül érkeznek a cső-ajtók, eltávolítják a hátsó ajtóra szerelt pótkereket, a korabeli terepjárókon használt matt zöldhöz hasonló fényezést kap a karosszéria, az utastérben egyedi bőrkárpit jelent érdemi változást. Amíg a gyári változat leszerelhető keménytetővel érkezik, a Fox Factory által készített limitált széria Bimini vászontetőt kap, aki jobb időjárás elleni védelemre tart igényt, annak saját magának kel gondoskodnia egy tetőről, az nincs benne az árban.

Alapesetben nem nyúlnak a technikához, a 392 köbinches V8-as teljesítménye 477 LE/637 Nm, opcionálisan (11 495 dollár) Whipple kompresszort építenek be, amivel már 715 LE/888 Nm a teljesítmény. A gyári 8 fokozatú automatikus váltó és az erőátvitel elméletileg gond nélkül elviseli ezt is – a Fox Factory tuningcég a gyárival megegyező 3 év/36 000 mérföld (57924 km) garanciát vállal az autóra, a 5 év/60 000 mérföld (96540 km) garanciát a hajtásláncra. További feláras extra a Magnaflow kipufogórendszer (3395 dollár) és a Warn csörlő (3395 dollár), egyébként nincs választási lehetősége a Jeep Wrangler Commando vásárlójának.

