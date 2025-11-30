Így jár, ha forró vizet önt a lefagyott szélvédőre

A mai, biztonsági autóüvegek roppant ellenállóak, de a forró vizes jégtelenítés több kárt okozhat, mint hasznot. Merthogy ha csak egy apró, sok esetben láthatatlan kőfelverődés is van a szélvődőn, a hirtelen hőmérséklet különbség miatt az üveg meg fog repedni. Ezért a vizes módszerek közül csak a langyos vizes változat ajánlható: fontos azonban, hogy ne közvetlenül az üvegre öntsük a vizet, hanem kezdjük a locsolást a szélvédő feletti karosszérián! Mire a víz lecsorog az üvegre, még egy kicsit veszít a hőmérsékletéből, így a hősokk esélye minimálisra csökken.

Íme egy elrettentő példa a jégtelenítésre: