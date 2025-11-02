Így lesz tényleg jó illat az autóban

Az autóillatosítók többfélék lehetnek, tükörre akasztós, szellőzőrostély elé csiptetős, zselés, aromapatronos, vagy éppen csepegtetős. Sokszor igen koncentrált az illat, ezen segíthet az alábbi frappáns megoldás, ugyanis a pollenszűrő az autó utasterébe bejutó levegőt szűri, tehát a szellőztető rendszer a kiválasztott illatot is hatékonyan teríti szét.

5 perc alatt kész!

A megoldás lényege, hogy egy hagyományos, papírtestű illatosítót olyan keskeny csíkokra vágunk, hogy az beleférjen az utastér pollenszűrőjének redői közé, a filter így gond nélkül visszahelyezhető a tokjába - ez rendszerint a kesztyűtartó kibillenthető fiókja mögött található. Nem ördöngösség, kis szerelési készséggel bárki megcsinálhatja.