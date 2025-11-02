Így lesz tényleg jó illat az autóban

Hírlevél

Olvasási idő: 2 perc
A szellőztető rendszer hatékonyan teríti az utastérben a kellemes illatot.
Az autóillatosítók többfélék lehetnek, tükörre akasztós, szellőzőrostély elé csiptetős, zselés, aromapatronos, vagy éppen csepegtetős. Sokszor igen koncentrált az illat, ezen segíthet az alábbi frappáns megoldás, ugyanis a pollenszűrő az autó utasterébe bejutó levegőt szűri, tehát a szellőztető rendszer a kiválasztott illatot is hatékonyan teríti szét.

@torquetuben1 Genius Car Trick: Fresh Air in Seconds! #CarHack #LifeHack #DIYCar #CarTips #CarFreshener #CarSmellHack #ViralCarTrick #MoneySavingTips #CarMaintenance #AutoTips ♬ original sound - TorqueTube TV

5 perc alatt kész!

A megoldás lényege, hogy egy hagyományos, papírtestű illatosítót olyan keskeny csíkokra vágunk, hogy az beleférjen az utastér pollenszűrőjének redői közé, a filter így gond nélkül visszahelyezhető a tokjába - ez rendszerint a kesztyűtartó kibillenthető fiókja mögött található. Nem ördöngösség, kis szerelési készséggel bárki megcsinálhatja. 

 

