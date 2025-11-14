Bevetik a katonaságot, hogy felgyorsuljon a jogosítvány megszerzésének folyamata

Nagy-Britanniában rengetegen akarnak jogosítványt szerezni, a tanulók mellett sokan vannak olyanok, akik a külföldi vezetői engedélyüket akarják honosítani. A privát szektor gyorsan reagált és van elég oktató, azonban állami részről hiány van a vizsgabiztosokból. Jól jelzi a kialakult helyzetet, hogy komoly feketepiac alakult ki, ahol egy-egy vizsgaidőpontot a jogszabályban meghatározott összeg tízszereséért értékesítenek azok, akik sikeresen befoglalták azt – online lehet jelentkezni a vizsgára, és jellemzően programok foglalják le az időpontokat. Munkaidőben 62 font, este vagy hétvégén 75 font a vizsga költsége, a feketepiacon 500 fontos árral kell számolni.

A jogosítvány megszerzése során aktuálisan a forgalmi vizsga a szűk keresztmetszet a briteknél

Fotó: Young Driver

Ma több mint 5 hónapot kell várni a jogosítványhoz szükséges forgalmi vizsgára a briteknél

A Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) hiába vett fel tavaly 316 új vizsgáztatót, több mint 250-en távoztak is, úgyhogy alig 40-nel lett több vizsgabiztos. Most egyszeri 5000 fontos juttatással próbálják meg maguknál tartani a vizsgáztatókat és az új belépők is ilyen mértékű bónuszt kapnak. A szakemberek képzése időigényes folyamat, ezért az átmeneti időszakban azzal próbálják enyhíteni a helyzetet, hogy a Védelmi Minisztérium saját vizsgabiztosait vezénylik ki a civil sofőrök vizsgáztatására. Ezek a civil alkalmazottak egyébként a katonákat vizsgáztatják, tehát rendelkeznek a megfelelő képesítésekkel a munka elvégzésére. A 36 katonai vizsgabiztos heti egy napot dolgozik a DVSA kötelékében, a cél, hogy az aktuálisan 21,8 hétig tartó várakozási időt 2026 nyarára 7 hétre csökkentsék le. Október végén egyébként 642 000 befoglalt vizsgaidőpont volt a rendszerben, abban a hónapban 182 000 vezető vizsgázott – azt nem közölték, hogy mekkora arányban vették sikerrel az akadályt a mazsolák.

