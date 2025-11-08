Felfoghatatlan hibát vétett a vak autós, a kukás üvöltött a fájdalomtól - videó

Nehezen magyarázható jelenetet rögzített egy kertvárosi biztonsági kamera. A kukások szokásos hulladékgyűjtő körútjukat végezték, amikor egy autós fékezés nélkül nekihajtott a kukásautónak.

Az egyik férfi már ott állt a jármű hátuljánál lévő fellépőn, amikor az autó becsapódott, a lába be is szorult. A szélvédőt csapkodva jelezte a sofőrnek, hogy tolasson hátra. A videó feltöltője szerint szerencsére nem történt súlyos sérülés.

Videón a kamera felvétele: