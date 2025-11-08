Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
autós hír

Felfoghatatlan hibát vétett a vak autós, a kukás üvöltött a fájdalomtól - videó

55 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kukásautónak ütközött egy figyelmetlen autós. Biztonsági kamera rögzítette a balesetet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírkukásautóbaleset

Nehezen magyarázható jelenetet rögzített egy kertvárosi biztonsági kamera. A kukások szokásos hulladékgyűjtő körútjukat végezték, amikor egy autós fékezés nélkül nekihajtott a kukásautónak.

Az egyik férfi már ott állt a jármű hátuljánál lévő fellépőn, amikor az autó becsapódott, a lába be is szorult. A szélvédőt csapkodva jelezte a sofőrnek, hogy tolasson hátra. A videó feltöltője szerint szerencsére nem történt súlyos sérülés.

Videón a kamera felvétele:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!