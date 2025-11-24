Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Ekkora mértékű lopást nem úszhat meg – Zelenszkij fejét követeli a Nyugat

autós hír

Olyan csodát láthatott a kamionos, amit rajta kívül nagyon kevesen – videó

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ritka pillanatot örökített meg egy sofőr. A kamionos öröme azért nem lehetett felhőtlen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós hírsofőrkamioncsorda

Türelmes várakozásra kényszerült egy kamionos valahol Észak-Oroszországban egy vonuló vadcsorda miatt. Ha csak néhány állatról lett volna szó, a férfi valószínűleg nem vette volna elő a telefonját, de itt valami egészen másról volt szó.

Az úton átkelő vadak szó szerint végeláthatatlan sorban érkeztek, minimum több ezer, vagy akár több tízezer állat indult el egyszerre egy másik terület felé. A sofőr nem tehetett mást, türelmesen megvárta, amíg a sor vége is átért az úton.

A kamionos videója:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!