Baleseti statisztika: mutatjuk a legveszélyesebb időszakokat!

A carVertical autóipari adatelemző cég tanulmánya szerint - a tévhitekkel ellentétben - nem télen történik a legtöbb káresemény. A közlekedésbiztonsági szakértők szerint a téli hónapokban az autósok óvatosabban vezetnek, ami kevesebb incidenst eredményez. A téli ütközések többsége inkább kisebb koccanás, amit leggyakrabban a nem megfelelő követési távolság vagy rossz látási viszonyok okoznak.

A káresemények statisztikája szerint a tavasz számít nyugodtabb időszaknak

Fotó: MABISZ

Nyáron több a káresemény

A tanulmány a carVertical felhasználói által 2018 és 2024 között vásárolt járműtörténeti jelentések havi kárbejegyzéseit elemezte. Eszerint Magyarországon a legtöbb káreseményt májusban (9,3%), januárban (9,2%) és júniusban (9,2%) rögzítették, míg a legkevesebbet decemberben (6,4%), novemberben (7,5%) és áprilisban (8%). Egy felületi karcolás vagy apró horpadás természetesen nem veszélyezteti az autó biztonságos használatát, ezért sokkal beszédesebb a kár összege – ez árulkodhat arról, hogy történt-e komolyabb ütközés a jármű múltjában. A legmagasabb átlagos kárértéket, ami 2267 euró (körülbelül 910 ezer forint), októberben regisztrálták. Ez 12%-kal magasabb, mint a legalacsonyabb, májusi érték. Az októberi magasabb átlagos kárérték összefüggésben lehet a változó időjárással, a sötétben vezetett órák számának növekedésével és az őszi munkaszüneti napokon tapasztalható nagyobb forgalommal.