Mutatjuk, mit kell tenni, ha kátyúba hajt és defektet kap!

A téli időszakban jellemzően a kátyúkárok, a fagy miatt alakulnak ki az úthibák, másrészt a csapadékos időjárás miatt ezek az éles peremű úthibák az autóvezető számára láthatatlanul bújnak meg a víztükör alatt. Ha kellően forgalmas helyen történik mindez, akkor következnek be az olyan tömeges káresetek, ami múlt szombaton is történt Budapesten. Ott viszonylag egyértelmű volt az ok-okozati összefüggés az úthiba és a károk között, de ez nem mindig van így.

Hidegben képződnek az éles peremű kátyúk, amelyeket defektet okozhatnak. A közút kezelőjének bizonyítani kell, hogy az ő területén történt a káreset

Fotó: Autó-Motor

Bizonyítani kell, hogy tényleg az adott kátyú okozott gondot

A közút kezelője nem saját zsebből, hanem a felelősségbiztosításának terhére téríti meg a károkat, a biztosítók pedig jellemzően bizonyítékot kérnek arra, hogy tényleg ott és akkor történt a defekt, amikor a kérdéses kátyúba hajtott az autó. Ilyenkor tanácsos rendőri intézkedést kérni, a hatósági intézkedés a helyszín megállapításával egyértelművé teszi, hogy pontosan melyik közútkezelő felé kell benyújtani a kártérítési igényt. Segíti a bizonyítási folyamatot, ha rendelkezünk fedélzeti kamerás felvétellel az esetről. A kihelyezett úthibára figyelmeztető tábla nem mentesíti a közút kezelőjét a felelősség alól, de valószínűleg erre hivatkozva próbálják majd megtagadni a fizetést. Az egész hercehurcára megoldást jelenthet, ha valaki köt kifejezett kátyúbiztosítást az ilyen esetekre készülve.

